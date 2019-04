„Matury odbędą się zgodnie z harmonogramem CKE, czyli zaczną się 6 maja” – mówi w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister edukacji Maciej Kopeć. „Zakładam, że specustawa nie będzie potrzebna, natomiast daje ona gwarancję bezpieczeństwa, że w każdej szkole decyzje dotyczące klasyfikacji zostaną podjęte” – tak gość Roberta Mazurka mówi o nowelizacji prawa, która umożliwi przystąpienie maturzystom do egzaminu dojrzałości, jeśli w związku ze strajkiem nauczycieli byłyby problemy z klasyfikacją uczniów. „To była naprawdę trudna decyzja. Wydawało się po wezwaniu komitetu pozazwiązkowego, że proces klasyfikacji będzie bardziej dynamiczny, natomiast takiej stuprocentowej gwarancji nie było” – tłumaczy Kopeć.

Robert Mazurek, RMF FM: Panie ministrze, czy pan gwarantuje, że matury się odbędą w terminie?

Maciej Kopeć: Matury się odbędą zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zaczną się egzaminy pisemne 6 maja.

Pan obiecuje, że nie będzie żadnej skuchy, oczywiście jak nie będzie trzęsienia ziemi itp.?

Matury na pewno się rozpoczną.

Ile szkół podejdzie do tego normalnie, a ile trzeba będzie popchnąć specustawą, którą dzisiaj przyjmuje Sejm, a jutro ma Senat i prezydent się tym zająć?

Zakładam, że wszystkie, że ta specustawa tak naprawdę nie będzie potrzebna. Ona daje taką gwarancję bezpieczeństwa, że w każdej szkole takie decyzje dotyczące klasyfikacji zostaną podjęte.

To jest dmuchanie na zimne?

Ta decyzja naprawdę była decyzją trudną. Wydawało się, że po tym wezwaniu komitetu pozazwiązkowego, że faktycznie ten proces klasyfikacji będzie bardziej dynamiczny. Takiej stuprocentowej gwarancji nie było.

Relatywnie łatwo jest ustawą zapewnić wszystkim promocję, dać świadectwo. Dobrze, macie świadectwo i idziecie na maturę, drodzy uczniowie. Trudniej będzie znaleźć komisje maturalne.

Tak do końca nie jest z tą klasyfikacją. Klasyfikacji dokonują nauczyciele. To oni odpowiadają za wystawione oceny.

Ale możecie zrobić specustawę... Wszystko możecie zrobić ustawą. Ustawą dobierzecie z bezrobotnych członków komisji egzaminacyjnych?

Możemy żartować.

Ja nie żartuję - ja pytam poważnie bardzo.

Mamy kilka różnych rzeczy - z jednej strony są zespoły nadzorujące, które nadzorują przebieg egzaminu. Tak jak było w przypadku egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty - w tych zespołach zasiadały osoby, które miały kwalifikacje pedagogiczne. Czym innym są egzaminatorzy, jeżeli chodzi o część ustną i sprawdzanie egzaminów pisemnych.

Egzamin pisemny - sprawdzenie, żeby nie ściągali, bo do tego się to trochę sprowadza...

Dokładnie.

Jest relatywnie łatwe. Można strażaka z pedagogicznym przygotowaniem postawić, niech sprawdza.

Pilnuje.

On nie będzie sprawdzał i on nie będzie przeprowadzał egzaminów ustnych. Skąd weźmiecie tych nauczycieli?

Tak naprawdę ten egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem, który dyrektor szkoły przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Inaczej mówiąc - dyrektor odpowiada za przeprowadzenie tego egzaminu.

Skąd weźmiecie nauczycieli? Skąd weźmiecie członków komisji?

Muszą to oczywiście być nauczyciele, którzy posiadają do tego uprawnienia, są egzaminatorami. Zakładamy, że ci nauczyciele o tych kwalifikacjach ten egzamin przeprowadzą.

To ja może nieprecyzyjnie się wyraziłem, spytam jeszcze raz. Skąd weźmiecie tych nauczycieli, jeżeli szkoły strajkują? Szkoły mimo klasyfikacji uczniów nie przerywają strajku.

Zakładamy, że ten egzamin ustny się odbędzie, aczkolwiek...

Trzy razy zadałem proszę państwa pytanie, skąd ministerstwo weźmie nauczycieli. Trzy razy usłyszałem odpowiedź, że zakładamy, że się odbędzie. To nie jest odpowiedź na moje pytanie, panie ministrze.

To jest odpowiedź. Zobaczy pan redaktor - ten egzamin zostanie przeprowadzony.

No dobrze, ale na razie pan nie chce powiedzieć, jak to zrobicie. Panie ministrze, to proszę mi powiedzieć, czy propozycje Jarosława Kaczyńskiego, o których dzisiaj pisze "Dziennik Gazeta Prawna", mogą pomóc w zagaszeniu tego konfliktu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i z nauczycielami? Są to, jak pisze gazeta, dwa główne pomysły - powrót do wcześniejszej emerytury - to prawo zostało nauczycielom odebrane - i dobrowolny wybór czasu pracy czyli pensum. Innymi słowy - możemy się zgodzić na to, że mamy niższe pensum, ale rozumiem, że nieco mniejsze pieniądze albo wyższe pensum i nieco wyższe pieniądze.

Szkoda, że strona związkowa nie przeanalizowała materiału, który został przekazany razem z propozycją podwyższenia pensum. On oprócz analizy tego, co się dzieje w polskiej szkole, tego ile czasu pracuje nauczyciel na tle międzynarodowym, tak naprawdę zawierał szereg pytań do strony związkowej. Inaczej mówiąc - jak zorganizować kwestie związane z pensum. Niestety, strona związkowa w ogóle się nad tym nie pochyliła.



