"Zbadamy dokładnie każdą serię. Jeśli w jakiejś serii nagle okaże się, że tych substancji jest więcej, będzie wycofana. Na razie takich sygnałów nie ma" – podkreślał minister zdrowia Łukasz Szumowski, nawiązując do niepokojących informacji na temat trującego związku chemicznego w zażywanej przez chorych na cukrzycę metforminie. "Te leki do tej pory ratowały życie, nic się w nich nie zmieniło – nadal ratują życie" – podkreślał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

"Są plany B i C" - tak Łukasz Szumowski mówi o politycznych możliwościach odwołania Marian Banasia ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli. "Na pewno rozważane są takie sytuacje, bez zmiany konstytucji, żeby osoby, które mają poważne zarzuty, nie pełniły ważnych funkcji" - dodał minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

Robert Mazurek, RMF FM: Proszę nas uspokoić albo zaniepokoić. Czy leki na cukrzycę są na pewno bezpieczne?

Łukasz Szumowski, minister zdrowia: W lekach na cukrzycę nic się nie zmieniło. To nie jest zanieczyszczenie pod postacią, nie wiem, wsypania jakiejś trucizny do leku. W trakcie produkcji pojawiają się śladowe ilości tych substancji, ale tak było zawsze.

To skąd ta wczorajsza sensacja, doniesienie o tym, że w Azji i Niemczech odkryto zanieczyszczenie leków?

To jest swego rodzaju sensacja, bo odkryto faktycznie to. Europejska Agencja Leków zaczęła badać nowymi metodami, bardzo dokładnie wszystkie substancje i po prostu odkryła śladowe ilości tych nitrozoamin w leku na cukrzycę, natomiast to nie jest zanieczyszczenie, tylko naturalny proces produkcji.

Dobrze, czy jakiekolwiek leki będą wycofane z rynku?

Tak jak zawsze Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje leki, jeżeli przekraczane są normy i to jest ok. 70 leków - na przykład - w tym roku.

Czy jakiekolwiek z tego powodu będą wycofane, na cukrzycę?

Nie wiem, każde będą badane. Żeby była jasność - my zbadamy dokładnie każdą serię, jeżeli w danej serii nagle się okaże, że tych substancji jest więcej, to tak jak z każdym lekiem, zostanie on wycofany. Komunikat jest prosty: te leki do tej pory ratowały życie, nic się w nich nie zmieniło i nadal ratują życie.

Skąd ta pewność? W ciągu dnia byliście w stanie to rozwikłać? Nawet nie w ciągu dnia, w ciągu połowy dnia, bo już koło południa pojawiły się informacje z waszej strony, że spoko, nic się nie dzieje.

Bo tutaj nic nowego się nie wydarzyło. Tak jak powiedziałem, ta produkcja była taka sama przez lata i po prostu dokładniejsze metody wykryły śladowe ilości substancji.

Panie ministrze, jest pan ministrem zdrowia, ale też politykiem, posłem wybranym z listy PiS-u i niepodobna pana nie spytać o politykę. To będą najmodniejsze słowa tego sezonu: Marian Banaś - on zapowiedział wczoraj, pan prezes, że nie ma takiej szansy, żeby się on podał do dymisji. Czy PiS ma plan B?

Na pewno, aczkolwiek od razu mówię, ja nie jestem w grupie, która analizuje tę sytuację, ale z tego co słyszę, to na pewno są plany B i C. W taki sposób, żeby...

Żeby do ustawy do NIK-u dopisać...

Nie jestem w grupie, która szczegóły analizuje, natomiast na pewno są analizowane takie sytuacje, żeby bez zmiany...





