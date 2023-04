„Opozycja może wygrać wybory. Dzisiaj szanse są równo pół na pół” - ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM były prezydent Aleksander Kwaśniewski. „Mam tylko jedną radę dla opozycji - w sprawie list trzeba się wykokosić najdalej do końca kwietnia” - podpowiadał gość Roberta Mazurka.

Przedłużające się oczekiwanie, czy jedna, czy nie jedna (lista - przyp. red.), będzie budowało rozczarowanie, frustrację. Rozczarowanie jest typowym uczuciem po przegranych wyborach. Zafundować sobie rozczarowanie przed wyborami to gruby błąd - podkreślił Aleksander Kwaśniewski. Nie chcę nic radzić. Na moje oko dzisiaj najbardziej prawdopodobny wariant to trzy listy: Tuska, Lewicy i lista Hołownia - Kosiniak - przewidywał.

Były prezydent przyznawał, że te wybory to bardzo wysoka stawka dla Donalda Tuska. Doceniam jego determinację. Wykonuje ogromną pracę, ale też wie, o co walczy w wymiarze osobistym. To miejsce w historii. Jego zwycięstwo to będzie wielkie zwycięstwo, a jego porażka niestety skazuje go na to, że PiS przez wszystkie swoje metody będzie go wymazywał z historii - zauważył Kwaśniewski.

Robert Mazurek pytał byłego prezydenta także o dzisiejsze wystąpienie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w Sejmie. Zapewne wojna w Ukrainie, agresja rosyjska zdominuje wystąpienie ministra Raua. Trzeba przyznać, że polska polityka w tej sprawie, prezydenta, rządu jest właściwa - przyznawał Kwaśniewski. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi także w kontekście wojny są rozwinięte, a to jest dzisiaj dla nas strategiczna kwestia i to bym zaliczył po stronie plusów - wymieniał. Po stronie minusów - słaba pozycja Polski w Unii Europejskiej, ponad miarę słaba, niepotrzebnie słaba i na własne życzenie; trzymanie się Grupy Wyszehradzkiej, która dzisiaj jest pustym tworem i bez większego znaczenia wobec różnic wewnątrz tej grupy - zauważył nasz gość.

Były prezydent przyznał, że ONZ straciła obecnie swoją rolę. Tak długo jak będziemy utrzymywali - a tego się przecież nie da zmienić - prawo weta przy kraju agresorze, czyli Rosji i kraju, który za chwilę może być agresorem, czyli Chinach i kraju, któremu zdarzały się akcje agresywne, czyli Stanach Zjednoczonych, to umówmy się, że ta organizacja działać nie będzie. Ona została stworzona po II wojnie światowej z nadzieją, że wszyscy mają tak dużo dobrej woli, że się dogadają. W 2023 r. mamy niedostatek dobrej woli - zauważył gorzko Aleksander Kwaśniewski.

Robert Mazurek dopytywał byłego prezydenta o ostatnią wypowiedź Emmanuela Macrona. Prezydent Francji mówił, że UE powinna uniezależnić się do Stanów Zjednoczonych. To musi budzić niepokój. O ile teza, że Europa jest na tyle silna, że powinna w większym stopniu przejąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i odciążyć Amerykę i Ameryka nie może być przez wieki tym parasolem obronnym Europy - to miało sens. Natomiast zdarzyła się rzecz, która nie była przewidywana, przez Macrona również - agresja rosyjska. W tej chwili okazuje się, że NATO jest silne o tyle, o ile Amerykanie są w NATO i dają tyle, ile dają - mówił Aleksander Kwaśniewski. Natomiast Francuzi ze swoimi pięknoduchowskimi koncepcjami nie potwierdzają tego słowami. Gdyby Macron powiedział: "Budujemy siłę europejską i my jako Francja jesteśmy w stanie w najbliższych latach przeznaczyć 10 proc. naszego PKB na zbrojenia". Ale nie są w stanie, nie chcą - podkreślał były prezydent.

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który mówił o półtoragodzinnych rozmowach z Putinem, podczas których prezydent Rosji "jest bardzo czarującą osobą". Wiem, że Putin potrafi być człowiekiem czarującym, sam się o tym przekonałem, to jest dobra szkoła KGB-wska, dostosowywania się do sytuacji - przyznawał Kwaśniewski. Nie mam pretensji do Scholza o to, że uważa, że trzeba podtrzymywać dialog, nawet w najgorszych sytuacjach trzeba utrzymywać dialog. Dialog bronię. Ale musi być na zasadach twardych, bez naiwności - czyli pokazania, co sądzimy, jak oceniamy działania Putina. Jeżeli Scholz mówi: "Putin, jesteś zbrodniarzem wojennym, musisz o tym wiedzieć", to uważam, że taka rozmowa ma sens - mówił Aleksander Kwaśniewski.