„Ja bym jego [Łukaszenki – przyp. RMF FM] sukces określił jako chwilowy. Strategicznie wielkich szans on nie ma. Łukaszenko nie ma partnerów ani zwolenników w świecie zachodnim, a Putin ma go dość. On jest w potrzasku” – przekonywał w Porannej rozmowie w RMF FM Aleksander Kwaśniewski. Jak dodał były prezydent, jego zdaniem ws. kryzysu na granicy polsko-białoruskiej „trzeba wykorzystać wszystkie rozwiązania, żeby nie eskalować i rozwiązać ten problem”.

REKLAMA