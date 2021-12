"Dyrektywa o zakazie sprzedaży plastikowych sztućców, talerzy, patyczków do uszu itp. wejdzie w życie w 2022 roku, ale musimy jeszcze stworzyć do niej ustawy" – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Anna Moskwa / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jak dodała, dyrektywa co prawda będzie obowiązywała od przyszłego roku, ale samo jej wejście jeszcze nic nie oznacza.

To jest nasze wyrażenie woli, że my chcemy tę dyrektywę wpisać do krajowych przepisów. Będziemy musieli przygotować do tego jeszcze dodatkowe ustawy

- podkreśliła. Zaznaczyła, że obecnie trwa ich przygotowywanie.

Na pytanie Roberta Mazurka, czy w 2023 roku nie będzie już plastiku jednorazowego w Polsce, minister odpowiedziała: "jest to odpowiedzialna data".

Jak zaznaczyła Anna Moskwa, butelki plastikowe będą obłożone kaucją.

Będzie je można oddać w sklepie, bez okazywania paragonu. Nie będzie on wymagany - podkreśliła.

O karach za Turów: Nie wiemy, za co mamy to płacić. Ja nie płacę

Nie wiemy, za co mamy to płacić. Ja nie płacę. Moje ministerstwo tej kary nie płaci - mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa pytana, czy Polska płaci nałożoną na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej karę za niezaprzestanie wydobycia w kopalni w Turowie.

Robert Mazurek pytał też, czy Łukasz Mejza powinien stracić tekę wiceministra sportu.

Łukasz Mejza nie jest moim kolegą. Nigdy się nie spotkaliśmy. Nie znam osobiście pana Mejzy, nie wiem, co z tych doniesień medialnych jest prawdą, a co nie. Wiem, że temat jest badany - odpowiedziała Moskwa.

W programie padło też pytanie o pakiet "Fit for 55". Czy Polska może go zawetować, jak chcieliby politycy Solidarnej Polski?

"Fit for 55" to jest 14 dokumentów i każdy z tych dokumentów jest procedowany odrębnie. Każdy z nich jest głosowany na koniec, na zgromadzeniach poszczególnych rad KE. Polska będzie miała prawo głosu przy każdym z tych dokumentów, ale nie weta - odpowiedziała minister klimatu.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o deklarację z Glasgow, żeby od 2035 r. nie można było rejestrować samochodów spalinowych.

To jest ogólna deklaracja, że podejmiemy wszelkie działania. Nie jest to prawo unijne, polskie. W tej deklaracji jest też napisane, że jest to dokument niewiążący - odpowiedziała Moskwa.