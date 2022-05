„Pamiętam jego wypowiedzi sprzed kilku miesięcy. Pokazał, że jest osobą niekompetentną na to stanowisko. Bardzo konsekwentnie każdego dnia udowadniał, że nie nadaje się na tę funkcję. To, że wczoraj został wybrany na to stanowisko, świadczy o tym, że będziemy skazani na inflację i bałagan” - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. W ten sposób skomentowała wybór Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego.