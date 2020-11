„Nie poprzemy projektu prezydenta (dotyczącego aborcji - przyp. RMF FM). Nie wiem jak pan prezydent wyobraża sobie wprowadzenie tego projektu. On tak naprawdę daje wielką uznaniowość w podejmowaniu decyzji” – zadeklarowała w Porannej rozmowie w RMF FM i dodała: „Jestem przeciwniczką aborcji, ale są sytuacje, kiedy kobieta musi mieć prawo wyboru (…). Poza tym, cały czas mówimy, że najważniejsze jest dla nas życie i wsparcie, a te kobiety zostają same, nie ma żadnej pomocy. Kiedyś pani premier obiecała pomoc, ale 4 tys. złotych nie rozwiąże dramatu tych rodzin, tych kobiet, cierpienia ich i tych dzieci, które chwilę po urodzeniu albo w czasie porodu umierają”.

Wideo youtube

Jeżeli traktujemy Polskę jako państwo prawa, to każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego - czy ja się z nim zgadzam, czy nie - powinien być publikowany - stwierdziła wicemarszałek Sejmu w RMF. Dopytywana dlaczego Grzegorz Schetyna namawia premiera, by nie publikował tego wyroku, stwierdziła: Bo szuka się rozwiązania, które by pozwoliło zatrzymać to, co się wydarzyło. Ale dla mnie ten Trybunał Konstytucyjny nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, mamy sędziów dublerów. Został powołany z naruszeniem polskiej konstytucji, więc dla mnie jego decyzje nie są wiążące.



Więcej wkrótce.