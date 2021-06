„Może i zostaniemy wykorzystani (przez PiS do politycznej gry z Jarosławem Gowinem – przyp. RMF), ale dzięki temu będą sędziowie pokoju, jednomandatowe okręgi wyborcze, obywatele będą mogli łatwiej składać inicjatywy ustawodawcze, zmieni się wiele rzeczy ustrojowych – jest to tego warte. Jest to warte nawet tego, żeby zagłosować za marszałkiem Terleckim, jeżeli będzie próba jego odwołania” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

