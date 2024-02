"Z części zapisów Unia Europejska musi się wycofać, bo nie jest to protest tylko polskich rolników, ale europejskich. Stanowiska innych rządów były podobne do stanowiska ministra Siekierskiego w Brukseli" - tak o protestach rolników mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PSL-Trzeciej Drogi, wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.

Ireneusz Raś / Karolina Bereza / RMF FM

Ireneusz Raś: UE musi się wycofać z części zapisów Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ireneusz Raś: UE musi się wycofać z części zapisów

Robert Mazurek pytał swojego gościa, z jakich konkretnie zapisów dotyczących Zielonego Ładu UE powinna zrezygnować. Przede wszystkim chodzi o biurokrację, jest kwestia ugorowania 4 proc., które stawiamy jako polska delegacja, jest stosowanie środków ochrony roślin - mówił Ireneusz Raś.

Gość RMF FM za obecne przepisy UE o wspólnej polityce rolnej obarczył rząd PiS i nie zgodził się z sugestiami prowadzącego, że przepisy te poparli w Brukseli także europosłowie innych partii, m.in. PSL. Raś jako winnych wymienił Jarosława Kaczyńskiego i Roberta Telusa, a także komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Dlaczego milczy? Powinien wziąć się do roboty i współpracować z polskim rządem - mówił Raś.

Na sugestię, że słowo "odpolitycznienie" jest chyba najczęstszym słowem w umowie koalicyjnej i pytanie, jakie ma ono przełożenie na rzeczywistość, Raś odpowiedział: "tak się dzieje".

Polityk nie był jednak w stanie odpowiedzieć, kto jest szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie wiem, pewnie osoba kompetentna - stwierdził.

Robert Mazurek przypomniał, że nowym prezesem ARiMR jest Wojciech Legawiec, który był m.in. przez wiele lat szefem sanatorium, a później dyrektorem szpitala psychiatrycznego, był także asystentem Czesława Siekierskiego, gdy ten był wiceministrem rolnictwa.

Minister rolnictwa musi współpracować z osobami, do których ma zaufanie - mówił Raś. Mam pełne zaufanie do pana ministra Siekierskiego, bo to nie jest porywczy człowiek. Podjął decyzję na pewno mając na uwadze na pewno kompetencje i zaufanie - ocenił powołanie nowego szefa ARiMR Raś.