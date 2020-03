"Sposób przygotowania tej całej procedury jest po prostu katastrofalny. Ja nie dostałem loginu" - tak o planowanym na dziś pierwszym w historii zdalnym posiedzeniu Sejmu mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna. "Może mój login dostał Rafał Trzaskowski, który od półtora roku jest prezydentem Warszawy?" - pytał pół żartem polityk.

Grzegorz Schetyna / Jakub Rutka / RMF FM

Audio Posłuchaj rozmowy Roberta Mazurka z Grzegorzem Schetyną: Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Schetyna zapowiedział również, że pojawi się dzisiaj na sali plenarnej, bo uważa to za obowiązek posła.

"Uważam, że obowiązkiem posłów dzisiaj, w tej sytuacji, jest być tam, gdzie podejmowane są decyzje. I będę na sali plenarnej - to jest mój obowiązek. (...) To jest nasz obowiązek: żeby być i podjąć decyzje" - mówił.

Odnosząc się zaś do czwartkowego posiedzenia Sejmu, ocenił, że posłowie zmarnowali czas.

"Uważam, że byliśmy (w czwartek w Sejmie - przyp. RMF) po to, żeby podjąć ważne decyzje, i żałuję, że rozmawialiśmy tylko o regulaminie Sejmu, o wprowadzeniu zdalnego głosowania, a nie o najważniejszych rzeczach - bo mogliśmy wczoraj podjąć najważniejsze, potrzebne decyzje. Tego nie było. (...) Dziwię się, że zmarnowaliśmy kilkanaście godzin na ustalanie zdalnego głosowania, a nie podejmowanie decyzji".

Grzegorz Schetyna o selfie w maseczkach w Sejmie: To nie przystoi

Robert Mazurek pytał polityka Koalicji Obywatelskiej również o zachowanie niektórych posłów KO, którzy w czasie zorganizowanego w nadzwyczajnych warunkach posiedzenia robili sobie zdjęcia w maseczkach ochronnych.

To "nie przystoi" - stwierdził Schetyna. "Sytuacja jest zdecydowanie poważna. Ale jest też inna niż zwykle, więc chyba niektórzy, nie do końca czując powagę sytuacji, chcieli udokumentować swoją obecność w Sejmie w takim szczególnym momencie" - ocenił.

Grzegorz Schetyna o działaniach rządu w walce z epidemią: Każdy zajmuje się sobą. A szefa MSWiA nie widać, nie ma go

W internetowej części rozmowy Grzegorz Schetyna, były szef MSWiA, przekonywał, że w dobie walki z pandemią koronawirusa nieobecny jest obecny szef resortu Mariusz Kamiński.

"On ma instrumentarium, on ma narzędzia. On ma rzeczywiście najwięcej dzisiaj do powiedzenia. A tu każdy zajmuje się sobą. Tu, widzę, minister Emilewicz ma swoje pomysły, tu minister Dworczyk loty organizuje za dwa i pół tysiąca ze świata do domu, tutaj jest minister Szumowski... Każdy ma coś do powiedzenia ws. walki z pandemią. A ja chcę, żeby państwo działało. A państwo to jest premier i w tej sytuacji minister spraw wewnętrznych i administracji, którego nie widać. Nie ma go" - komentował polityk Koalicji Obywatelskiej.

Grzegorz Schetyna: PiS na siłę, po trupach, chce przeprowadzić wybory 10 maja

Przekonywał również, że "potrzebny jest stan klęski żywiołowej".

"A dlatego tego stanu klęski żywiołowej PiS nie wprowadza, ponieważ na siłę, po trupach, chce prowadzić wybory" - mówił.

"To tak wygląda. Widzę, jak się zachowują posłowie PiS, jaka jest determinacja z ich strony - i ja wiem, że chodzi im o to, żeby te wybory odbyły się 10 maja. Wszystko zrobią, żeby tak się stało. To jest kompletny hazard polityczny i na to nie można pozwolić" - ocenił Grzegorz Schetyna.