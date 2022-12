"Jeżeli to będzie komisja, która będzie faktycznie się zajmowała analizą polityki energetycznej, to uważam, że nie powstanie. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zamierza faktycznie zająć się energetyką, to sprawdzą fakty, zobaczą, co udało im się osiągnąć i wycofają się z tego pomysłu" - powiedziała o planach PiS-u dotyczących komisji sejmowej posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Golbik, która była gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak dodała, "drugim wariantem jest to, że powstanie komisja weryfikacyjna do spraw wszelakich i wtedy będzie to czyste polowanie na Donalda Tuska".

Golbik: Jeśli powstanie komisja do spraw wszelakich, to będzie polowanie na Tuska Karolina Bereza / RMF FM Marta Golbik powiedziała, że nie ma jeszcze decyzji Koalicji Obywatelskiej dotyczącej udziału w komisji. Robert Mazurek zapytał swoją rozmówczynię o opinię na temat udziału posłów KO w komisji. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Golbik: Jeśli powstanie komisja do spraw wszelakich, to będzie polowanie na Tuska Ta opinia, nie tylko moja, może być wyrażona wtedy, kiedy będziemy znać ostateczny kształt komisji - powiedziała. O TVP Info Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM zapytał o plany KO wobec telewizji publicznej po wyborach i przypomniał kwestię zbiórki podpisów pod likwidacją TVP Info. Jest duży problem z telewizją publiczną. 70 proc. ankietowanych w najnowszym sondażu twierdzi, że jest używana wyłącznie do celów politycznych - zaznaczyła. Jak dodała, "na pewno nie może funkcjonować TVP Info w takiej formie, w jakiej funkcjonuje teraz - to jest nie do wyobrażenia". Marta Golbik zapowiedziała, że "do kwestii TVP Info wrócimy po wyborach". Dzisiaj jesteśmy na etapie zbierania podpisów pod ważnym projektem dotyczącym dofinansowania in vitro. To jest nasze zobowiązanie na po wyborach, jeśli ta ustawa nie zostanie teraz przyjęta, to po wyborach przywrócimy finansowanie - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej. Głosowania w Sejmie Robert Mazurek przypomniał swojej rozmówczyni, że głosowała w Sejmie w minionych latach przeciwko 500+, podniesieniu płacy minimalnej do 12 zł, obniżeniem wieku emerytalnego, a także przeciwko wprowadzeniu podatku od supermarketów i tzw. podatku cukrowego. Prowadzący rozmowę zapytał o to, dlaczego posłanka była przeciwko akcyzie na e-papierosy. Odwołuje się pan do moich liberalnych poglądów gospodarczych i to jest prawda. W parlamencie znalazłam się mówiąc uczciwie o moich poglądach, bo wiem, jak gospodarka działa i wiem, że to nie jest takie proste, że wystarczy wręczać kolejne propozycje i to wszystko będzie działało, bo widzimy jaką mamy inflację- powiedziała Marta Golbik. Jak dodała, "jest zupełnie czym innym przygotowanie pewnych programów i na tym etapie możemy rozmawiać". Mówić: jesteśmy za, jesteśmy przeciw. My mówiliśmy, nie tylko ja - 500+ nie zwiększy dzietności. To nie oznacza, że rodzinom nie należy pomagać - stwierdziła posłanka. Podkreśliła, że "czym innym jest etap uzgadniania pewnych propozycji i dyskusji nad nimi, a czym innym, sytuacja, w której coś się komuś wręcza". Zobacz również: Raś: W kuluarach krążą opinie, że nie wszyscy zagłosują za pozostawieniem Ziobry

