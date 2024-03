„Na pewno sytuacja bezpieczeństwa jest kiepska. Grozi nam potężny konflikt u naszych granic, natomiast ciągle jest czas, który powinniśmy wykorzystać i ten czas wygrać dla siebie. W to głęboko wierzę, że te 2-3 lata to jest czas, gdzie powinniśmy zmienić wszystko, co możliwe, żeby od tej perspektywy się oddalić” – ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM generał rezerwy Rajmund Andrzejczak.