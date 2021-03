"Przestrzegając dyscypliny sanitarnej i przepisów, które obowiązują, mamy szansę, że lockdown nie będzie niezbędny. Oczywiście, patrząc na rozwój epidemii, nie można wykluczać żadnego scenariusza" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, zapytany o to, jak będzie wyglądać tegoroczna Wielkanoc. "Widzimy cały czas utrzymującą się na bardzo wysokim poziomie liczbę zachorowań na Covid-19. Oglądałem różne modele matematyczne, które przewidują rozwój pandemii. Niestety, dynamika rozwoju Covid-19 i zmienne, które mają na nią wpływ, jest na tyle duża, że realizują się te gorsze scenariusze" - dodał.

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Michał Dworczyk / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jesteśmy w stanie przewidywać pewne scenariusze, natomiast natura cały czas jest w pewnym sensie nieprzewidywalna. Widziałem w ostatni weekend ciekawe porównanie dotyczące zmian decyzji podejmowanych przez poszczególne rządy we Włoszech, w Austrii, w Niemczech. Było porównanych kilka krajów Unii Europejskiej i z tego porównania wynika, że wielokrotnie zapowiedzi, plany zmieniały się, bo poszczególne rządy musiały dostosowywać się do rozwoju epidemii. Podobnie jest w Polsce - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Bardzo chciałbym, żebyśmy mogli wszystko zaplanować. Niestety natura - w tym wypadku epidemia i jej rozwój - są cały czas nie do końca przewidywalne. Dlatego mamy różne scenariusze - dodał.

Polacy w kilku badaniach wykazali bardzo daleko idący sceptycyzm co do użytkowania szczepionki chińskiej i rosyjskiej. Pragnę przypomnieć, że my analizujemy cały czas różne scenariusze, natomiast szczepionki zamówione są na poziomie 100 mln sztuk. Jeżeli nastąpi od drugiego kwartału znaczne przyspieszenie, to na pewno 100 mln szczepionek wystarczy nam, żeby zaszczepić wszystkich Polaków, którzy wyrażą zainteresowanie przyjęciem szczepionki przeciw Covid-19 - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



Według mojej wiedzy ta ustawa (...) nie będzie wymagała większości 2/3 głosów. Będzie głosowana zwykłą większością - stwierdził Michał Dworczyk w Porannej rozmowie w RMF FM. Szef KPRM był pytany o to, czy pakiet unijnego wsparcia nie powinien być przegłosowany w parlamencie przy wsparciu 2/3 obu izb parlamentu, co sugerują konstytucjonaliści. Dwóch trzecich głosów wymagają te akty prawne, które przekazują trwale część kompetencji instytucji państwa polskiego organom międzynarodowym, w tym wypadku UE. Tutaj chodzi tak naprawdę o jednorazowe zaciągniecie pewnych zobowiązań - tłumaczył.

Robert Mazurek pytał swojego gościa również o realizację programu Mieszkanie Plus. Szef KPRM bronił rządowego przedsięwzięcia. Zostało wprowadzonych szereg rozwiązań, które uprościły procesy inwestycyjne i w ostatnich kilku latach mamy absolutnie najwyższe wyniki, jeśli chodzi o oddawane mieszkania do użytku - przekonywał. Program Mieszkanie Plus nie polega na tym tylko, że nagle się pojawiają z kosmosu mieszkania, tylko że tworzymy porządek prawny, który umożliwia, ułatwia funkcjonowanie firmom i osobom, które chcą budować mieszkania i domy - dodał. Według ministra, "dzięki temu więcej tych mieszkań i domów" powstaje każdego roku w Polsce.