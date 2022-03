"Ws. MiG-ów-29 nie zmieniamy stanowiska. Jesteśmy gotowi je przekazać, ale wspólnie z naszymi sojusznikami z NATO plus z gwarancją, że będziemy mogli uzupełnić ten brak innymi samolotami podobnej klasy" - deklarował w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk. "Jesteśmy gotowi w każdej chwili zrealizować tę deklarację, natomiast kroku ze strony USA nie ma" - dodawał szef kancelarii premiera. "Nie czuję się tym rozczarowany, rozumiem, że pewne procesy wymagają czasu i decyzje wymagają pewnych dyskusji, więc zakładam, że ten temat nie jest jeszcze zamknięty" - stwierdził.

Robert Mazurek pytał swojego gościa o sprawę uchodźców z Ukrainy. Do Polski dotarło już 1,7 mln z nich. Michał Dworczyk przyznał, że ponieważ jesteśmy w Schengen, to nie ma precyzyjnych danych, ilu z nich wyjechało dalej. Ale absolutnie znakomita większość pozostała w naszym kraju. Wiemy, ile osób przekracza granicę, wjeżdżając do Polski, mamy dane z poszczególnych województw. Tych precyzyjnych danych, kto został, jeszcze nie mamy - mówił minister. Podtrzymujemy stanowisko, że Europa solidarnie powinna finansować opiekę nad nimi - dodawał.

Michał Dworczyk tłumaczył też, że uchodźcy dostają nr PESEL, by mogli normalnie funkcjonować w Polsce, pracować, czy korzystać z takich usług jak e-recepta, czy opieka zdrowotna. Pierwsze PESEL-e zostały już przyznane, w ramach prac przygotowawczych w samorządach wczoraj, dziś i jutro trwają takie działania. Ten proces w sposób masowy rusza w środę - zapowiedział szef kancelarii premiera. Jak dodał, PESEL-e będą przyznawane w urzędach gmin, ale również został przez MSWiA i Ministerstwo Cyfryzacji zabezpieczony sprzęt dla co najmniej 2 tys. mobilnych punktów.

Robert Mazurek dopytywał swojego rozmówcę także o możliwość zamknięcia granicy dla rosyjskich tirów. Nie na wszystkie sankcje UE się zgadza, ten temat nie był przyjęty z otwartymi rękami. A to rozwiązanie, żeby było skuteczne, musi być przyjęte na poziomie unijnym - tłumaczył Dworczyk. Najlepiej, żeby to była decyzja unijna, w mniejszym stopniu może być to rozwiązanie przyjęte przez kraje nadbałtyckie i Polskę. Ta sprawa jest analizowana i rozmawiamy o niej z naszymi partnerami - stwierdził.

Robert Mazurek: Dzień dobry, razem ze mną jest Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry panie ministrze.

Michał Dworczyk: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.

Panie ministrze, słyszymy, że ponad 1,7 mln osób z Ukrainy przyjechało do Polski. Czy my wiemy, albo przynajmniej jesteśmy w stanie oszacować, ilu z nich wyjechało dalej - innymi słowy, ilu zostało w Polsce?

Nie mamy precyzyjnych danych ze względu na to, że Polska jest w strefie Schengen, w związku z tym nie ma granicy pomiędzy Polską a Niemcami, ale absolutnie znakomita większość pozostała w naszym kraju. Z różnych powodów. Oczywiście są osoby wyjeżdżające do Niemiec i dalej. Natomiast gdybym ja miał szacować, mówiłbym, że to są dziesiątki tysięcy, może sto kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast absolutnie znakomita większość zostaje w Polsce.

To by znaczyło, że co najmniej 1,5 mln osób z Ukrainy jest w Polsce?

Można tak szacować, chociaż nie mamy dokładnych danych na ten temat. Wiemy oczywiście, ile osób przekracza granicę wjeżdżając do Polski. Mamy dane z poszczególnych województw, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zarządza całym tym procesem, ma też dane dotyczące np. liczby zajętych miejsc przygotowanych przez wojewodów. Ale tych precyzyjnych danych, kto został, w tej chwili jeszcze nie ma.

Ale wyjeżdżają też dalej i tu się głosy opozycji - czym to się różni od relokacji uchodźców z 2015 roku, przeciwko której właśnie Prawo i Sprawiedliwość protestowało?

Warto przypomnieć, że mówiliśmy o przymusowej relokacji, natomiast tutaj obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski są osobami wolnymi, sami podejmują decyzję, czy chcą zostać, czy chcą wyjechać. My podtrzymujemy nasze stanowisko - uważamy, że Europa solidarnie powinna, jeżeli jest kryzys migracyjny, uchodźczy - a mamy w tej chwili do czynienia z największym po II wojnie światowej kryzysem migracyjnym - Europa solidarnie powinna finansować opiekę nad osobami uciekającymi przed rosyjską agresją.

Dzisiaj minister Maląg pojechała do Brukseli właśnie w sprawie finansowania tej opieki nad uchodźcami. Pani minister pojechał po to, żeby powiedzieć Brukseli: "dobrze, pora już skończyć z deklaracjami, czas na decyzje". Pytanie do pana - kiedy przyjdą pieniądze, kiedy przyjdzie realna pomoc na pomoc dla tych uchodźców? 1,5 mln osób to jest sporo.

Ja przypomnę, że polska dyplomacja, polski premier, zabiegając o wsparcie dla Ukrainy, również rozmawia o kwestiach finansowych. I pierwsze decyzje już zapadły. Stany Zjednoczone przeznaczyły kilka miliardów dolarów na pomoc Ukrainie, z czego właśnie około 2 mld, o ile pamiętam, jest przeznaczone na pomoc uchodźcom, Unia Europejska wyasygnowała na to już też konkretne środki. Natomiast oczywiście my oczekujemy, że solidarnie Europa i świat pomogą sfinansować funkcjonowanie tych osób, które musiały uciec z Ukrainy przed rosyjskimi bombami.

Dlaczego Polska nadaje uchodźcom z Ukrainy numery PESEL?

Dlatego, żeby te osoby mogły normalnie funkcjonować w Polsce, żeby mogły korzystać z takich usług, jak np. e-recepta czy opieka medyczna. Przypomnijmy - w specjalnej ustawie, która została właśnie przyjęta, obywatele Ukrainy uciekający przed wojną, czyli po 24 lutego, którzy wjechali na teren Polski, otrzymują szereg przywilejów podobnych do tych, które posiadają obywatele polscy. To jest na czas 18 miesięcy. Takie rozwiązanie, które pozwoli im w tym czasie normalnie pracować, funkcjonować, korzystać z części przywilejów, które do tej pory przysługiwały tylko obywatelom Polski.

Od środy rusza ten proces nadawania PESEL-i.

Wkrótce całość spisanej rozmowy.