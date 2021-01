„Pandemia przez rok nie odpuściła i powinniśmy wziąć pod uwagę to, co się dzieje w innych krajach oraz liczby w naszym kraju” - podkreśla doktor Artur Zaczyński w Porannej rozmowie w RMF FM, mówiąc o utrzymywaniu obostrzeń. Pytany o trzecią falę zachorowań zastępca Dyrektora CSK MSWiA ds. Medycznych dodaje, że „część osób się nie bada. Przechodzi Covid-19 jako przeziębienie i potem trafiają do szpitali w stanie zagrożenia życia”. „Musimy się nauczyć taśmociągu” - tak obrazowo doktor Zaczyński mówił o wolnym tempie szczepień w Polsce.

Robert Mazurek pytał swojego gościa o to, czy obowiązujące restrykcje powinny być utrzymane. To jest bardzo trudna decyzja. Nie ma mądrego, który by podjął decyzje, nie patrząc na sytuację wokół nas - dopowiedział dr Zaczyński i przekonuje, że nadciągający tydzień będzie kluczowy, ze względu na kumulację wydarzeń, które sprzyjały transmisji koronawirusa. Chodzi o Wigilię, Boże Narodzenie, czy świętowanie Nowego Roku.

Doktor Artur Zaczyński komentował również tempo szczepień w Polsce, które - według wielu komentatorów - jest zbyt wolne. Ten system jest zorganizowany, jest 6 tys. punktów szczepień. Pytanie, jak one są zorganizowane. Zniesienie restrykcji szczepionkowych nie wystarczy, musi się zmienić również mentalność szczepiących. Musimy się nauczyć taśmociągu - przekonuje. Jak dodał, jego zdaniem w małych ośrodkach brakuje decyzyjności. Panuje ostrożność, dbanie o to, żeby się nic nie zmarnowało - komentował.

Zaczyński o nonszalancji ludzi w kolejkach do szczepienia: Potwierdzają dzień wcześniej i nie przychodzą. Zadziwiające

To jest zadziwiające. Potwierdzamy dzień wcześniej (szczepienie - przyp. RMF) 300 osób i niestety około 7 proc. się nie zgłasza następnego dnia - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM dr Artur Zaczyński. Wicedyrektor CSK MSWiA ds. medycznych podkreślał, że "to też jest nasza odpowiedzialność". Ja rozumiem, ze coś jest za darmo, ale tak naprawdę szanujmy innych, że jeżeli się zgłaszamy dzisiaj i mówimy, że przyjdziemy jutro na szczepienie, to zgłośmy się na to szczepienie, bo tutaj widać pewną nonszalancję osób, które po prostu nie przychodzą - stwierdził.

Musimy pamiętać o tym, że nikt pandemii nie wskrzesza na rok - odpowiadał na pytania o powrót do normalności po epidemii Zaczyński. Pamiętajmy, że pandemie trwają latami, mimo tego, że my tego nie chcemy. Nie możemy zlekceważyć: że mamy szczepionkę i już wszyscy jesteśmy zdrowi, bo nie sam fakt posiadania szczepionki, tylko nabranie odporności (daje efekty - przyp. RMF.) - tłumaczył. Jeżeli przestaniemy nosić maski, zaczniemy mówić: mam przeziębienie, ale zaproszę kolegę, przyjdzie, pogadamy - i okazuje się, że to jest koronawirus... To ta transmisja będzie dalej - przestrzegał gość RMF FM.

