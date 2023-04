„Powstanie w getcie warszawskim było dziełem polskich Żydów. Nieważne, że oni się między sobą różnili (…). To byli polscy Żydzi wychowani na polskiej literaturze, chodzili do polskich szkół – oczywiście też żydowskich – bo to nie było w sprzeczności. Oni dobrze znali literaturę romantyczną, samą idę powstania, która w polskiej tradycji historycznej jest bardzo silna. Polscy Żydzi uczestniczyli w XIX wieku w polskich powstaniach: listopadowym, styczniowym, więc (powstanie – przyp. RMF FM) to była rzecz – wydaje się – naturalna” – tak o powstaniu w warszawskim getcie, którego 80. Rocznicę obchodzimy dziś, mówił w Porannej rozmowie w RMF FM historyk dr Mikołaj Mirowski. „Pytanie (o to dlaczego mielibyśmy świętować rocznicę powstania w getcie, skoro w Izraelu nie świętuje się rocznicy powstania warszawskiego – RMF FM) jest absurdalne” – zaznaczył.