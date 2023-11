Gościem jutrzejszej Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. Porozmawiamy z nim między innymi o tym kogo Lewica skieruje do sejmowych komisji śledczych, które – zgodnie z propozycjami Koalicji Obywatelskiej – mają badać aferę wizową, organizację tzw. wyborów kopertowych oraz inwigilację oprogramowaniem Pegasus. Ile miejsc w komisjach dostanie Prawo i Sprawiedliwość? Która z komisji rozpocznie prace jako pierwsza?

Dariusz Wieczorek podczas uroczystości wręczenia nowym posłom Sejmu X kadencji zaświadczeń o wyborze. / Marcin Obara / PAP

Zapytamy także, które postulaty programowe Lewica zdoła zrealizować w ramach koalicji z Trzecią Drogą i KO. Co z programem mieszkaniowym i skróceniem czasu pracy? Jak sejmowa większość chce unieważnić wyrok TK z 2020 roku w sprawie tzw. ustawy antyaborcyjnej?

