"Jeżeli byśmy poszli z PO wynik (wyborów) na pewno byłby lepszy. Sytuacja jest taka: Jeżeli Lewica weźmie (w wyborach samorządowych) 10 procent – w co wierzę – to chcę uprzejmie poinformować, że PiS nie będzie rządził w żadnym sejmiku. W związku z tym, co zrobimy? Weźmiemy 10 procent" - mówił o samodzielnym starcie Lewicy w wyborach samorządowych Włodzimierz Czarzasty, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Włodzimierz Czarzasty / Jakub Rutka / RMF FM

Pieniędzy z KPO na razie nie widać. Jak bardzo martwi to Włodzimierza Czarzastego?

"Bardzo" - stwierdził - "Jako jedna z niewielu formacji głosowaliśmy za tymi pieniędzmi z KPO. Ale mam dobrą informację - było wczoraj spotkanie koalicji, mam informację, że te środki finansowe zostaną do Polski skierowane. Problem z tym, co zrobił PiS - i mówię to bez żadnych emocji - z polskim prawodawstwem, że trzeba wiele więcej ‘odkręcić’ niż zakładaliśmy na początku. Uważam, że pierwsza transza przyjdzie w przeciągu miesiąca" - zapowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Z kolei w kampanii przed wyborami parlamentarnymi Lewica zapowiadała program budowy 300 tys. mieszkań, w tym 76 tys. sfinansowanych z między innymi z KPO. Czy obietnice zostaną zrealizowane?

"Na tanie budownictwo na wynajem jest w tej chwili wniosków za 5 mld zł w tym roku. Będziemy robić wszystko, by te środki zabezpieczyć, łącznie z częścią środków z KPO" - mówi lider Lewicy.

A jednak, kalkulacje wskazują, że, by wybudować w trakcie trwającej kadencji Sejmu 300 tys. mieszkań (a zatem - zrealizować obietnice wyborcze) trzeba by wydawać rocznie około 25 mld złotych. Nijak się to ma do 5 mld zaksięgowanych w budżecie - zauważył Robert Mazurek.

"Liczby się zmieniają, bo warunki się zmieniają. Realia są takie jakie są. Jestem politykiem twardo stąpającym po ziemi. Wynegocjowaliśmy w ramach KPO środki finansowe. Rząd Morawieckiego w ostatniej chwili zmienił te zapisy. Nie miałem wpływu na rząd Morawieckiego i słusznie, bo bym się za to wstydził. Minister (Krzysztof) Kukucki w tej chwili ogarnia proces i zgromadził wnioski, a my w ramach koalicji będziemy kierowali na to środki. Ten projekt będzie realizowany" - zadeklarował Czarzasty.