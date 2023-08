"Dostęp do rejestrów danych osobowych, jest bardzo ograniczony. Mają go pojedyncze osoby. W systemie e-zdrowia to będzie nie więcej niż kilkanaście osób. Nie jest też prawdą to, że można w swobodny sposób sięgnąć do danych dowolnego obywatela" - zapewniał minister cyfryzacji w Porannej rozmowie w RMF FM.

Adam Niedzielski wykonał dobrą robotę na stanowisku ministra zdrowia. Przeprowadził Polskę przez bardzo trudny czas pandemii i wiele osób, które teraz go krytykują, wtedy kiedy trzeba było być twarzą szczepień - chowało głowę w piasek - stwierdził minister cyfryzacji odpowiadając na pytanie, czy ma pretensje do zdymisjonowanego ministra zdrowia o podważenie społecznego zaufania do projektu cyfrowego państwa.

Podstawą systemu rejestrów cyfrowych, jest to, że można sprawdzić, kto z nich korzystał - tłumaczył Cieszyński.

Dostęp do rejestrów danych osobowych, jest bardzo ograniczony. Mają go pojedyncze osoby. W systemie e-zdrowia to będzie nie więcej niż kilkanaście osób. Nie jest też prawdą to, że można w swobodny sposób sięgnąć do danych dowolnego obywatela. Rzeczy, po których można wyszukiwać dane w systemie, to co do zasady: numer prawa do wykonywania zawodu lekarza, nazwa i dane podmiotu leczniczego, w którym została wystawiona recepta, oraz lek. Tu była wyjątkowa sytuacja, w której lekarz przepisał receptę sam sobie. Wtedy nie ma "anonimizacji", bo występuje numer prawa do wykonywania zawodu - wyjaśniał minister zapytany o to, na ile bezpieczne są dane pacjentów skoro Niedzielski mógł ujawnić informacje na temat lekarza i wpisywanych przez niego leków.

Jakie informacje o obywatelach mogą sprawdzać ludzie rządu?

My nie przeglądamy danych w rejestrach. Do przeglądania danych są uprawnione organy ścigania, służby. Nie mamy uprawnień, a jak naruszymy te uprawnienia, to wtedy pozostanie po tym niedający się wymazać ślad. I są niezależne organy, które istnieją po to, żeby kontrolować ministerstwa i inne instytucje, kiedy te nadużywają swoich uprawnień - twierdzi Cieszyński.

Rejestry nie są ze sobą połączone - dodaje minister, który uważa, że w związku z tym nie ma możliwości całościowego sprawdzenia wszystkich wrażliwych informacji o obywatelach.

To jest bezpieczne. Rejestry państwowe funkcjonują w wydzielonej sieci. Mają do tego dostęp tylko urzędnicy samorządowi i w zależności od rejestru też inne służby. W nowej wersji mObywatela i tam w zakładce "historia" można sprawdzić, kiedy się logowano, kiedy aktywowano różne funkcje. Stopniowo udostępniamy w coraz większej liczbie usług tę "rozliczalność", na potrzeby tego, żeby obywatel sam mógł to sprawdzić - wyjaśnia minister.

Kto zweryfikuje, gdzie są pola do nadużyć?

Dlatego mamy Urząd Ochrony Danych Osobowych, który jest instytucją niezależną. Jego rolą jest weryfikacja wszelkich kwestii (związanych z ewentualnymi nadużyciami w obszarze danych osobowych - przyp.red.) - wyjaśnił Cieszyński.