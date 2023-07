OBWE jest organizacją w której jest Rosja i jest Białoruś. Ta organizacja, która w przeciwieństwie do Rady Europy nie pozwoliła sobie na wyrzucenie Rosji - mówi wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Gość Tomasza Terlikowskiego pytany był m.in. o wynik poprzednich wyborów prezydenckich. Według OBWE były one co prawda demokratyczne, ale nierówne.