"Jestem zszokowany tym, co się dzieje. Zamiast poczytać, zorientować się, ulegamy stadnemu, głupiemu zachowaniu" - mówi gość RMF FM Adam Hofman, pytany o to, co dzieje się w związku z koronawirusem. Jak dodaje: widziałem ludzi, którzy ze sklepu wyjeżdżają z koszykami pełnymi makaronu, czy ryżu. A na grypę mało, kto się szczepi.

Jak koronawirus może wpłynąć na kampanię wyborczą? "Już wpłynął. Jest główną aktywnością ( polityków - przyp.red ). Na pewno zdominuje kampanię"- mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM Adam Hofman. I jak żartuje: koronawirus może być sposobem na rekonstrukcję rządu.

Czy prezydent powinien podpisać ustawę, która daje prawie dwa mld mediom publicznym? "Telewizja musi mieć pieniądze, żeby robić robotę" - odpowiada gość Roberta Mazurka. Pytany o szczegóły odpowiada prezydent powinien zawetować ustawę, albo odesłać do Trybunału. A po wyborach podpisać. "Ale do chłopaków w telewizji puściłbym oko: chłopaki i tak macie tę kasę" - zaznacza Adam Hofman.

Robert Mazurek: Nie wiem, czy mój gość będzie cokolwiek dziś mówił, ponieważ Adam Hofman przybył do studia w bardzo gustownej maseczce. Dzień dobry panu..

Adam Hofman: Przyniosłem maseczkę, bo jestem zszokowany tym, co się dzieje i ogólnie mam dobrą zabawę, na granicy: wypisuję się z gatunku ludzkiego.

Zamiast poczytać, zorientować się, ulegamy - nie tylko my Polacy, my społeczeństwo, gatunek ludzki - jakimś stadnym, głupim zachowaniom. Robimy zapasy na najbliższe tygodnie. Sklepy są pełne ludzi, którzy mają wózki kaszy, makaronów i wody. A na grypę, na którą w zeszłym tygodniu pewnie kilka, czy nawet 10 osób zmarło, nikt się w Polsce nie szczepi. Choroba z 2-procentową umieralnością i zarażeni w Polsce na poziomie zero, u naszych sąsiadów - umówmy się - jak chodzi o statystykę to są ilości śladowe, wywołuje panikę. Jest to po prostu głupie. Czuję się głupio. I się zachowuję głupio, więc przyszedłem w masce.

Jest to rzeczywiście wyjątkowo głupie. Ludzie wierzą w to, że zdziesiątkuje nas jakaś pandemia, że to będzie grypa hiszpanka połączona z dżumą i to wszystko na raz i do potęgi.

Widziałem akcję, że wchodzi Azjatka do przedziału, ludzie wstają i wychodzą, bo się boją - nie żeby kasłała, była oblana potami, miała gorączkę. Zwariowaliśmy.

