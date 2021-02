„Podobnie jak wielu naszych rodaków, od kilku lat nie mamy do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym, który w barbarzyński sposób został spauperyzowany i zajęty przez polityków” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu i poseł PSL-Koalicji Polskiej Piotr Zgorzelski. „To wszystko pokazuje, że to nie jest Trybunał Konstytucyjny, tylko kabaret konstytucyjny i nikt, kto orientuje się w funkcjonowaniu organów państwa, nie bierze tego poważnie” – podkreślił, mówiąc o wyroku TK likwidującym możliwość usuwania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

Powiedział, że PSL zgłosiło projekt ustawy przywracającej tzw. kompromis aborcyjny, "by postawić kropkę nad ‘i’ oraz jednocześnie pokazać, jakie jest stanowisko Koalicji Polskiej i całej opozycji". Żyjemy w określonej sytuacji politycznej i prawnej, jeżeli coś na wzór TK wygenerowało z siebie tak wadliwy wyrok, to trzeba się do tego odnieść - mówił.

Powiedział także, że ludowcy nie poprą prezydenckiej ustawy dot. aborcji. Nie ma jakiegokolwiek powodu, by Koalicja Polska popierała projekt prezydenta, skoro nawet większość rządowa nie chce go poprzeć - powiedział Zgorzelski.

Zgorzelski podkreślił także, że nie ma negocjacji między PiS a PSL w sprawie poparcia przez ludowców kandydatury Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nie powinien być rzecznikiem polityk, bowiem rzecznik wchodzi w zwarcie z politykami, więc tutaj taka dychotomia, która musiałaby towarzyszyć panu Wawrzykowi, nie wchodzi po prostu w grę - powiedział rozmówca Marcina Zaborskiego.