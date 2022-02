"Prezydencki projekt oczywiście zawiera wady, ale jest poważną odpowiedzią na zarzuty, które formułowała UE, a PiS-owski projekt jest niepoważny" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL oceniał dwa projekty ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. "Moim zdaniem tylko praca nad projektem prezydenckim opozycji plus roztropnej części PiS jest gwarancją na to, że te środki zostaną odblokowane" - tak gość Marka Tejchmana mówił o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy.

W PiS-owskim projekcie brakuje likwidacji Izby Dyscyplinarnej. To jest cały czas poigrywanie sobie z UE - ocenił Piotr Zgorzelski. To, co zrobił Ziobro, to tylko i wyłącznie reforma kadrowa, a jeśli chodzi o poprawę dostępu do sprawiedliwości, szybkości postępowań - to wszystko się pogorszyło. Żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości PiS nie przeprowadziło - dodał nasz gość.

Marek Tejchman pytał też swojego rozmówcę o wniosek opozycji ws. powołania komisji ds. inwigilacji. Przewodniczącym tej komisji chce być Paweł Kukiz. Paweł Kukiz - co by o nim nie mówić, bo ma wrażliwość artystyczną i jej się nie wyzbędzie - jest człowiekiem dobrym i uczciwym. Wierzy w te rzeczy, które stara się robić. Ma pełną wiarę i przekonanie w to, że jeżeli będzie przewodniczącym komisji, najbardziej sprawiedliwym posłem, bo po jednej stronie będzie 5 polityków PiS, a po drugiej 5 opozycji, to on spełni najbardziej sprawiedliwą funkcję - mówił Zgorzelski.

