"To zemsta za to, że Polacy nie chcą wybierać na lidera (mniejszości narodowej – red.) człowieka, którego przeznaczyła władza" – tak o rewizjach w domach, biurach i polskich szkołach mówi Aleksander Milinkiewicz, białoruski opozycjonista, były kandydat na prezydenta tego kraju. Jego zdaniem, obecne działania rządu w Mińsku wobec polskiej mniejszości w tym kraju to także zemsta za wspieranie ruchów demokratycznych na Białorusi. "Polska nadaje przez telewizję Bielsat prawdę o życiu w naszym kraju i na świecie, jest program dla relegowanych białoruskich studentów i Polska jest schronieniem dla politycznie prześladowanych" – wylicza gość Marcina Zaborskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. "Dużo grzechów Polska ma" – dodaje z ironią.

REKLAMA