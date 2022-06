"Takie rzeczy dzieją się w Polsce w Domach Pomocy Społecznej. Mamy w Polsce przykłady nieludzkiego i poniżającego traktowania i to nie są jednostkowe przykłady" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Justyna Zarecka, ekspertka z Zespołu Prewencji Tortur w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich o sytuacji w DPS-ie w Jordanowie w Małopolsce.

Na początku tygodnia Wirtualna Polska ujawniła skandaliczne praktyki traktowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni byli bici, zamykani w klatce, przywiązywani do łóżek. Oczywiście nie jest tak we wszystkich DPS-ach, bo większość z nich działa bardzo dobrze, kadra jest zaangażowana, ośrodki działają dobrze i są to ośrodki godne zaufania, ale niestety nie jest tak wszędzie - dodała.



Dla nas to bez różnicy, czy ten DPS będzie prowadzony przez siostry zakonne czy przez powiat i pracowników świeckich. Kluczowe jest to, w jaki sposób ta praca będzie nadzorowana - stwierdziła Zarecka.