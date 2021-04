"Widać wyraźnie, że zachorowania spadają. Mamy zaszczepione grupy ryzyka" - twierdzi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który apeluje o zakończenie lockdownu 30 kwietnia. "Mamy już rok do czynienia z wirusem. Jest wiele osób zaszczepionych w sposób naturalny" - uważa gość Marcina Zaborskiego. I zapewnia: "Mamy ewidentnie spadającą krzywą zachorowań. Widać, że pandemia się w Polsce kończy, przynajmniej trzecia fala". Co premier odpowiedział na jego apel o odmrożenie gospodarki w dniu 30 kwietnia? "Premier odpowiedział na razie komunikatem, że przedłuża lockdown jeszcze o okres po majówce" - mówi Abramowicz.

Jeżeli koniec czerwca ma być momentem odmrażania gospodarki, to Polacy muszą przygotować swoje portfele - na to, że zapłacą za ten okres, ponieważ 3 miesiące zwłoki to jest 90 mld złotych. Dzisiaj rząd mówi, że wydał na rekompensaty dla firm 230 mld złotych. To koszt dla czteroosobowej polskiej rodziny w wysokości 20 tys. złotych. Czy dzisiaj macie Państwo 20 tys. zł, by wyjąć je i wpłacić do budżetu? - mówi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

230 mld zł to dwa razy tyle, ile nas przez 5 lat kosztował program 500 plus albo dwa razy tyle, ile dostaniemy z UE na odbudowę gospodarki po kryzysie - dodaje gość Marcina Zaborskiego. Zapewnia, że przedsiębiorcy są dzisiaj przygotowani na pracę w obostrzeniach epidemicznych.

Ilu pracowników, ze względu na lockdown, powinno obawiać się utraty pracy? Nie wiem, jaki będzie skok bezrobocia, nie mogę tego wywróżyć, ale na pewno on będzie - odpowiada Abramowicz.

Adam Abramowicz: Od 30 kwietnia trzeba otwierać gospodarkę

Jeżeli rząd chciałby przeprowadzić skuteczny lockdown, zamknąłby całą gospodarkę na 2-3 tygodnie, a nie zamykał tylko części usług, żeby pokazać, że coś robi. (...) Ale nie może to trwać tak długo, jak trwa teraz. Trzeba otwierać gospodarkę od 30 kwietnia, a jak się nie da, to zaraz po majówce - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF Adam Abramowicz. Na uwagę, że jeszcze w marcu minister zdrowia mówił, że to miejsca pracy są często źródłami zakażeń koronawirusem, Rzecznik Małych i Średnich przedsiebiorców odparł: Świetnie, że to minister powiedział. Tylko szkoda, że nie zamknął np. przemysłu czy budów. Bo jeżeli tam jest źródło zakażeń, to na pewno nie w małych firmach, gdzie się przewija kilka osób, tylko w dużych firmach, gdzie na zmianę przychodzi kilkuset pracowników, spotykają się na korytarzach, przy taśmach czy pod prysznicami.

Zdaniem Rzecznika MŚP pomoc rządu dla niektórych branż już się skończyła. Już wczoraj branża eventów, przemysłu czasu wolnego dowiedziała się, że nie będzie więcej pieniędzy. Te miejsca pracy nie będą utrzymywane sztucznie. Taką rozmowę przeprowadziła ze mną dzisiaj z nami szefowa ich stowarzyszenia, że w rozmowie z minister Semeniuk taka deklaracja padła - stwierdził Abramowicz.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa, czy ma poczucie, że jego głos - Rzecznika MŚP jest wysłuchiwany. Nie mam takiego poczucia. Ale mniejsza o to, że mój głos nie jest wysłuchiwany. Nie jest wysłuchiwany głos 290 organizacji w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP - odpowiedział Abramowicz.

