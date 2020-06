"To czego nie lubię u polityków, którzy żyją za publiczne pieniądze (...) – to jak obiecują gruszki na wierzbie” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM kandydat na prezydenta Waldemar Witkowski. Pytany o zawartą w programie Roberta Biedronia obietnicę "miliona mieszkań w 10 lat" odpowiada: "Wszystko jest możliwe (...) Ale to nie prezydent będzie budował mieszkania. Trzeba zmienić system podatkowy w Polsce, żeby ułatwić budowanie" - twierdzi gość Marcina Zaborskiego.

