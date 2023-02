"Zakładam, że w tym wypadku znajdzie się większość polityczna na rzecz liberalizacji dostępu do energii odnawialnej" - powiedział o możliwości głosowania opozycji wraz z PiS-em w sprawie tzw. ustawy wiatrakowej senator Koalicji Polskiej Kazimierz Michał Ujazdowski, który był gościem Tomasz Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Ustawa została przyjęta przez Sejm i trafi teraz do Senatu. Jak zaznaczył, "nie tyle poprzemy PiS, co poprzemy rozwiązania rozszerzające dostęp do energii odnawialnej, bo to jest w interesie społeczeństwa". Gość rozmowy stwierdził również, że "po wyborach odbudujemy niezależne i sprawne sądownictwo". "Niezależne, cywilizowane, ale lepsze niż przed 2015 rokiem i lepsze niż teraz" - dodał.

Ujazdowski: Po wyborach odbudujemy niezależne i cywilizowane sądownictwo

Jak mówił Kazimierz Michał Ujazdowski o senackich poprawkach, "ustawa o postępowaniu dyscyplinarnym sądów powinna być czymś, co rzeczywiście naprawia ustrój sądownictwa w Polsce". Jest realnym, jednoznacznym krokiem naprawczym. PiS ten punkt widzenia odrzucił. Jedyną wartością, jeśli wierzyć deklaracjom pana premiera Morawieckiego tej ustawy w wersji Prawa i Sprawiedliwości jest perspektywa odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy - środków, na które czeka polska gospodarka i którymi dysponują bogatsze od nas kraje europejskie - powiedział.

Jak dodał, "jestem głęboko przekonany, że to, co zrobiliśmy w Senacie stanowić będzie podstawę naszych działań naprawczych po wyborach".

"Odbudujemy niezależne i sprawne sądownictwo"

Po wyborach odbudujemy niezależne i sprawne sądownictwo. Niezależne, cywilizowane, ale lepsze niż przed 2015 rokiem i lepsze niż teraz i ten kapitał prac merytorycznych i legislacyjnych się przyda - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa o to, czy nie wierzy w fakt, że PiS zachowa którąś z senackich poprawek.

Nie wierzę, dlatego że Jarosław Kaczyński obrał linię pełnego panowania politycznego nad sądownictwem i od tej linii nie chce odejść ze skutkiem fatalnym dla obywateli - odpowiedział senator Koalicji Polskiej.

"Po raz pierwszy po 1989 roku"

Prowadzący rozmowę zauważył, że zdaniem minister do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego vel Sęka nie możemy nic zmienić w ustawie, bo Komisja Europejska ustaliła z nami, że ustawa ta ma być w ustalonym kształcie.

W tym wypadku okazało się, że idea suwerenności nie jest czymś, co zobowiązuje do suwerennych działań władze Rzeczypospolitej, tylko okazała się być instrumentem walki z opozycję - stwierdził Kazimierz Michał Ujazdowski.

Pan nie wierzy ministrowi? - zapytał Tomasz Terlikowski.

Wierzę w to, że przyznał się do sytuacji upokarzającej - po raz pierwszy po 1989 roku ustawa o znaczeniu ustrojowym była zredagowana pod nadzorem czynnika zewnętrznego - zaznaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jak dodał: "Nasze zmiany tylko zwiększają perspektywę otrzymania środków, bo nasze zmiany generalnie prowadzą do zwiększenia gwarancji niezależności postępowania dyscyplinarnego, więc w żadnym razie Polska nie ryzykowałaby niczego, ale rozmawiamy w sytuacji, w której za dobrą monetę wzięliśmy oświadczenie pana Morawieckiego, że te środki zostaną odblokowane".

Jest jeszcze kwestia - jak w najbliższych miesiącach Prawo i Sprawiedliwość będzie traktowało sędziów - dodał.

Jak zagłosuje prezydent?

Prowadzący rozmowę zapytał swojego gościa o opinię na temat tego, czy prezydent Andrzej Duda podpisze tę ustawę, ponieważ zgłaszał on wiele zastrzeżeń i mówił, że ustawa jest niekonstytucyjna.

Wydaje mi się, że odstąpi od swojego stanowiska i podpisze, ale proszę pytać prezydenta - odpowiedział senator.

Ustawa wiatrakowa w Senacie

Tomasz Terlikowski zapytał również o głosowanie w sprawie tzw. ustawy wiatrakowej. Zakładam, że w tym wypadku znajdzie się większość polityczna na rzecz liberalizacji dostępu do energii odnawialnej - powiedział Ujazdowski.

Nie tyle poprzemy PiS, co poprzemy rozwiązania rozszerzające dostęp do energii odnawialnej, bo to jest w interesie społeczeństwa. Płacimy za energię za dużo, dlatego że udział energii odnawialnej jest niewielki - nie przekracza 15 proc. w mikście energetycznym. My działamy na rzecz interesów Polek i Polaków, a nie na rzecz interesu Prawa i Sprawiedliwości. To raczej PiS przechodzi na pozycje programowe ugrupowań opozycyjnych godząc się, bardzo późno - ze szkodą spowodowaną, że tak późno, ale to PiS przechodzi na nasze pozycje - mówił senator.

Jak dodał, "my poprzemy dlatego, żeby uruchomić dostęp do energii odnawialnej w Polsce".

"W tych wyborach nikt nie może być zgubiony"

Kapiszon czy wstęp do budowy centrowo-konserwatywnej koalicji, nazwijmy ją Koalicją Polską 2050? - zapytał prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM w nawiązaniu do wczorajszej konferencji prasowej liderów dwóch partii.

Wstęp do współpracy, mam nadzieję, że zakończonej wspólną listą ruchu Szymona Hołowni i Koalicji Polskiej - stwierdził senator Koalicji Polskiej. Jak

Dziennikarz RMF FM zapytał swojego rozmówcę o to, czy może nie ma Polsce zapotrzebowania na taką koalicję.

Doświadczenie przeczy temu pesymizmowi, które pan nie tyle wyraził, co podniósł. Po pierwsze, w wyborach w 2019 roku byli wyborcy, którzy 4 lata wcześniej zagłosowali na PiS, a wtedy na Koalicję Polską. Szymon Hołownia też wśród swoich wyborców w wyborach prezydenckich ma takich wyborców, którzy wcześniej zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To są dwa podmioty polityczne, która potrafią przekonywać do siebie wyborców o bardziej tradycyjnych poglądach spoza wielkich miast - mówił senator.

Jak podkreślił, "w tych wyborach nikt nie może być zgubiony". Ten wyborca o tradycyjnych poglądach, niegodzący się z barbarzyństwem rządów Prawa i Sprawiedliwości, powinien być reprezentowany - zaznaczył Kazimierz Michał Ujazdowski.