"Unia Europejska od 5 lat zachowywała się niezwykle cierpliwie, czekała, ale ta cierpliwość została już po prostu zderzona z nastrojami ludzi" - powiedział dr Marek Prawda, były dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i były ambasador Polski w Berlinie, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Na pytanie Marka Tejchmana o to, czy Unia Europejska ma możliwość wstrzymania Polsce wypłaty środków z funduszy strukturalnej w kolejnej 7-letniej perspektywie finansowej, były ambasador stwierdził, że "UE ma taką możliwość i nawet może mieć taką konieczność".

Unia Europejska ma możliwość i nawet może mieć taką konieczność, jeśli warunki, które zostały postawione, nie będą spełnione - te warunki powinny być spełnione najpóźniej do 2023 roku, bo w końcu 2023 roku zaczną się wypłaty - powiedział dr Marek Prawda. Jak dodał, "ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby można było dopuścić do nieotrzymania tych pieniędzy".

"Niedobre doświadczenia z kilkoma krajami"

Zawsze te pieniądze z 'głównego budżetu' były uwarunkowane - chodziło o to, żeby przestrzegać zasad, wartości Unii. Tylko świat był inny - po prostu nie było przez wiele dziesięcioleci poważnych zagrożeń. To się zmieniło w ostatnich latach wskutek niedobrych doświadczeń z kilkoma krajami, gdzie powzięto wątpliwość, czy sądy mogą rozstrzygać niezależnie - dodał gość Marka Tejchmana.

Były ambasador zaznaczył, że "Unia Europejska oddycha w rytmie co 7 lat i zawsze było tak, że na początku tej ‘siedmiolatki’ oceniano, czy w krajach dzieje się dobrze czy źle - na ogół działo się na tyle dobrze, że nikt sobie specjalnie tym nie zawracał głowy".

Po ostatnich doświadczeniach płatnicy netto, czyli obywatele krajów, które płacą najwięcej do Unii, wymusili wprowadzenie mechanizmów utwardzających te kryteria - podkreślił.

"Musiałyby powstać nowe regulacje"

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał swojego gościa o to, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy spełnili warunki, których oczekuje Komisja Europejska.

Musiałyby powstać nowe regulacje, które uniezależniają sądy. Jesteśmy w pewnym konflikcie z UE, który dotyczy właśnie niezależności sądów, niezawisłości sądów - odpowiedział dr Marek Prawda. Jak dodał, "nie ma innej możliwości, jak spełnienie tych wszystkich warunków".

Marek Tejchman zapytał dr. Marka Prawdę o to, czy Polska zgodziła się na te mechanizmy.

Tak, musieliśmy się zgodzić - mieliśmy rozmaite wątpliwości, poszliśmy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym pewnego mechanizmu warunkowości, to zostało rozstrzygnięte na rzecz komisji. Myśmy się na to zgodzili, my tych warunków musimy przestrzegać i one będą egzekwowane silniej niż do tej pory - mówił były ambasador.

