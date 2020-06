„Jako prezydent złożyłbym projekt likwidacji podatku dochodowego PIT, ale także CIT” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM kandydat na prezydenta - Stanisław Żółtek, dodając, że do tego projektu próbowałby przekonać szefów partii. "Próbuje się (ich – przyp. red.) przekonać, a jak nie przekonać - to próbuje się straszyć. Prezydent ma potężną siłę do straszenia" – stwierdza gość Marcina Zaborskiego mówiąc, że zagroziłby szefom partii, iż przeciągnie ich posłów na swoją stronę.

