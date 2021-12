"Jest pewien dylemat ze sprawdzaniem kodów szczepień, ale dla chcącego nic trudnego, jeżeli, oczywiście, jest dobra wola po obu stronach" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Tomasz Latos. Poseł PiS i szef sejmowej komisji zdrowia przyznał jednak, że "brakuje twardych podstaw prawnych", by korzystać z tego rozwiązania. "Są różnego rodzaju rozporządzenia ministra zdrowia, który uznał, że to jest wystarczające" – stwierdził polityk. "Nie mogę powiedzieć, że nie ma problemu. On rzeczywiście jest. Ktoś, kto się uprze, że nie chce okazać kodu, może liczyć co najwyżej na upór po drugiej stronie" – dodał.

