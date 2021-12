Nie poprę ustawy o obowiązkowych szczepieniach. Dorośli ludzie mają prawo, by umrzeć lub mieć powikłania po przechorowaniu Covid-19. Jeżeli ktoś chce umrzeć i robi to z pełną świadomością, to nie możemy mu tego zabronić - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł koła Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia Jarosław Sachajko. "Każdy powinien myśleć o sobie, a nie uszczęśliwiać innych szczepionkami. Mamy szczepionki, one są dostępne, a jak ktoś chce się zaszczepić, to może to zrobić już trzecią dawką. (...) Taka segregacja ludzi nie ma sensu" - podkreślił.

Sachajko powiedział także, że sam nie zaszczepił się przeciw Covid-19. Powiedziałem, że nie będę się szczepił, dopóki nie będzie funduszu odszkodowawczego - mówił.

Poseł był także pytany o sprawę wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Wirtualna Polska ujawniła, że w przeszłości miał prowadzić firmę, która oferowała poważnie chorującym wyjazdy na niesprawdzone terapie. Według Sachajki, jeśli te doniesienia się potwierdzą, to Mejza powinien zostać zdymisjonowany.

Według posła Mejza powinien podać się do dymisji sam, "by uratować swój honor". Jego trwanie przy tym stanowisku i buńczuczne wypowiedzi, że na nim cały rząd wisi - co nie jest prawdą - są nieodpowiedzialne - podkreślił Sachajko.

Poseł skomentował także informacje portal TVN24.pl, że żona premiera Iwona Morawiecka sprzedała dwie działki za prawie 15 mln zł. Tu trzeba wziąć poprawkę, ilukrotnie ziemia podrożała od 2002 roku, bo podrożała wielokrotnie - mówił Sachajko. Przyznał jednak, że sytuacja, w której majątek poważnego polityka jest przepisany na żonę, jest dość absurdalna.

Ja nie mam rozdzielności majątkowej. Dla czystości życia publicznego majątki żon i najbliższej rodziny powinny być jawne - mówił.

Bianka Mikołajewska, RMF FM : Naszym gościem jest poseł Jarosław Sachajko z Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia.

Jarosław Sachajko: Kłaniam się nisko.

Panie pośle, dzisiaj Mikołajki. Czego pan mikołajkowo życzy Polakom i naszym słuchaczom?

Przede wszystkim spokoju, spokoju i dużo zdrowia.

Myślałam, że pan poseł jako przedsiębiorca będzie życzył Polakom, żeby mieli takie szczęście w biznesie jak żona pana premiera Morawieckiego, która z ogromnym przebiciem sprzedała działkę. Jak się okazuje, 15 mln zł.

A nawet więcej niż 15 mln, widziałem ten artykuł. Każdy chciał by mieć takie szczęście, jak żona premiera Morawieckiego. Ale tu trzeba wziąć poprawkę ilukrotnie ziemia podrożała od tego 2002 roku, bo podrożała naprawdę wielokrotnie.

Tutaj przerwę, że pan poseł jest specjalistą od spraw wyceny nieruchomości. Pan skończył studia z tego zakresu.

Dokładnie, ale również zajmuje się rolnictwem i wiem, ile ziemia kosztowała właśnie w latach dwutysięcznych, ile ta kosztuje, chociaż ta jest dużo więcej warta, bo jest dobrym miejscu, co właściwie głównie wpływa na ceny ziemi.

Takie historie się zdarzają na rynku, żeby z przebiciem 2000 proc. sprzedać działkę?

Pani redaktor, wszystko się zdarza na rynku, bo tu ważne, czy jest kupiec, który chce to pomnożyć. Tam widzimy, że to jest jakiś deweloper, który tę ziemię będzie traktował jako ziemię, na której tysiące mieszkań wybuduje. Więc dla niego taka kwota jest żadną kwotą, jeśli on sobie pomnoży przez gigantyczne ceny mieszkań, jakie są w Polsce.

Przypomnijmy słuchaczom naszym, że działka została kupiona 20 lat temu i że sprzedawcą był Kościół. Ziemia została kupiona od Kościoła za 700 tys. zł. Już wówczas rzeczoznawcy wyceniali ją na kilka milionów złotych, więc nawet transakcja zakupu była na bardzo korzystnych warunkach.

No była, to są rzeczy bardzo historyczne i możemy oczywiście o nich rozmawiać, bo tutaj na początek trzeba było porozmawiać o braku ustawy reprywatyzacyjnej, a właściwie zablokowaniu tej ustawy przez prezydenta Kwaśniewskiego, bo ona była przygotowana wiele lat temu. Właśnie brak tej ustawy reprywatyzacyjnej spowodował to, że mieliśmy w Warszawie, ale również w innych miastach, skandaliczne wysiedlenia, były skoki na na różnych działów po 130 lat, którzy...

Tak, ale to jest inna sytuacja. Panie pośle, czy w takim razie w takich sytuacjach powinno prawo zakładać, że małżonkowie posłów, polityków ujawniają swój majątek?

Tu ja nie mam żadnej wątpliwości. Ja nie mam rozdzielności majątkowej. Uważam, że dla czystości życia publicznego, nie każdy musi być politykiem... Jeżeli ktoś się wstydzi tego, to nie powinien iść do polityki, ale dla czystości życia publicznego majątki żon, w ogóle najbliższej rodziny powinny być jawne.

Będziecie to postulowali jako Kukiz'15?

Pani redaktor, my już tak dużo postulujemy, będąc tylko w 4 posłów, że ja i tak jestem bardzo zadowolony z tych wielu ustaw, które już przyjęliśmy, czy które już procedujemy i rozwiązań właściwie takich najważniejszych, czyli chociażby zespół parlamentarny do spraw zmiany ordynacji wyborczej...

To za chwileczkę, ale wracając jeszcze życzeń mikołajkowych. Czy życzyłby pan sobie i swoim kolegom takich politycznych przyjaciół jak pan Łukasz Mejza?

Nie życzyłbym, takich przyjaciół nikomu. Jeżeli to, co jest napisane w prasie jakkolwiek się potwierdzi, to pan Łukasz Mejza, powinien zostać zdymisjonowany.

Przypomnijmy tylko, że dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili, że pan Łukasz Mejza, a dokładniej jego firma oferowała rodzicom dzieci nieuleczalnie chorych, niezbadane, nieprzebadane terapie za bardzo wysokie kwoty.

To nie tylko, bo tam jest dużo innych rzeczy, które Wirtualna Polska ujawniła i to jest cały zestaw takich nieprawidłowości. Jeżeli pan Mejza czuje się tak naprawdę niewinny, to powinien w końcu pokazać te pozwy, którymi tak straszy, że będzie pozywał wszystkich.

Ale wie pan, pozew może każdy napisać, nawet nie mając racji.

Ale w pozwie jednak trzeba go jakoś umotywować. I powinien podać do dymisji, wtedy by uratował swój honor, pokazał, że jest osobą honorową i czuje się poszkodowany. Na razie trwanie jego na tym stanowisku i takie jakieś buńczuczne wypowiedzi, że na nim cały rząd wisi - co nie jest oczywiście prawdą - nie są odpowiedzialne.