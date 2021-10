"Chcę, żeby pieniądze trafiły do Polski – do samorządów i obywateli" – mówiła Róża Thun o funduszach z Krajowego Planu Odbudowy. "Jeśli jednak nie mamy niezawisłych sądów, nie będą przestrzegane nasze wspólne zasady, to gdzie my obywatele mamy gwarancję, że pieniądze nie zostaną znowu wydane na propagandę partyjną i licho wie co" – dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jak zaznaczyła, "potrzebna jest gwarancja, że pieniądze z KPO zostaną wykorzystane porządnie".

Muszą trafić do obywateli, przedsiębiorców, którzy ucierpieli w pandemii. Liczę, że rząd pójdzie po rozum do głowy - dodała.

"Rząd musi przywrócić sędziów do pracy i opublikować wyroki TK"

"Wykonać zalecenia Komisji Weneckiej, przywrócić sędziów do pracy, opublikować wyroki TK, które nie są opublikowane" - to warunki, które - według europosłanki Róży Thun - musi spełnić Polska, żeby Komisja Europejska uruchomiła dla naszego kraju środki z KPO.

Sama likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to według Róży Thun wciąż za mało.

"Dziwi mnie wypowiedź Ursuli von der Leyen"

Dziwi mnie wypowiedź pani Ursuli von der Leyen - powiedziała europosłanka Róża Thun. W ten sposób odniosła się słów przewodniczącej KE, która zapowiedziała, że Komisja nie uruchomi mechanizmu warunkowości przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie skarg Polski i Węgier na ten mechanizm.



W Parlamencie Europejskim mówiła, że Komisja Europejska użyje wszystkich instrumentów, żeby każdy kraj przestrzegał prawa europejskiego dokładnie tak, jak jest ono napisane - dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jak zaznaczyła, "możliwe, że Parlament Europejski zaskarży Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że ta nie wykonuje swoich obowiązków".

My zobowiązaliśmy KE już dawno temu, żeby uruchomić mechanizm "pieniądze za praworządność". KE ma taką możliwość, ale tego nie zrobiła. Czuję, że będzie się działo - zaznaczyła.

Róża Thun powiedziała też, że była rozczarowana, że PO wstrzymała się od głosu, gdy głosowano pieniądze na odbudowę po pandemii dla całej Europy.

Warunkiem było to, że zgoda na to (Fundusz Odbudowy - przyp. red.) przejdzie przez wszystkie parlamenty. Więc wszystkie parlamenty odbywały takie głosowania, które były wyrażaniem odpowiedzialności za całą UE. I tu zostałam bardzo rozczarowana, że partia, która jest bardzo proeuropoejska - PO - wstrzymała się od głosu - podkreśliła.

"Musimy się zjednoczyć"

Europosłanka mówiła też, że opozycja powinna zjednoczyć się przed wyborami.

Musimy zobaczyć, co zrobić, żeby znaleźć wspólny mianownik, żeby partie demokratyczne i proeuropejskie mogły razem pójść do wyborów - powiedziała.

W audycji pojawił się też wątek sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Jeżeli przychodzi ktoś na granicę i składa wniosek albo mówi, że chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, to należy mu pomóc ten wniosek wypełnić, przyjąć ten wniosek i zabezpieczyć mu byt, dopóki ten wniosek nie zostanie rozpatrzony. Rząd musi wykonywać to, do czego się zobowiązał sam, podpisując takie umowy międzynarodowe i konwencje. Taniej byłoby wysłać kilka samolotów z powrotem z tymi ludźmi, którzy nie spełniają warunków na azyl czy ochronę międzynarodową, niż urządzać takie okropne rzeczy na granicy - powiedziała Thun.

Róża Thun u Marka Tejchmana - przeczytaj rozmowę:

Marek Tejchman: Witam serdecznie. Róza Thun, europosłanka. Dobry wieczór.

Róża Thun: Dobry wieczór.

Pozwoli pani, że zacznę od cytatu: "Mamy przed sobą długą drogę. Droga ta jest połączeniem dialogu, odpowiedzi prawnej i konkretnych działań na rzecz przywrócenia niezawisłości sądownictwa" - powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji i zapowiedziała, że KE nie uruchomi mechanizmu warunkowości w budżecie unijnym przed wyrokiem TSUE w sprawie skarg Polski i Węgier na ten mechanizm. Czyli KE zwleka?

Nie. Pewnie tak rozumie swoje obowiązki. Ma stać na straży traktatów - to jest jej podstawowy obowiązek. Ona jest strażniczką traktatów, a traktaty mówią, że trzeba przestrzegać prawa europejskiego. Wszyscy tak samo. Trochę dziwi mnie ta wypowiedź pani von der Leyen głównie dlatego, że jak była w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu, to mówiła, że KE użyje wszystkich instrumentów, żeby każdy kraj przestrzegał prawa europejskiego dokładnie tak, jak jest ono napisane. Parlament Europejski chce skarżyć Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli pani von der Leyen rzeczywiście nie uruchomi procedury "pieniądze za praworządność", to przewodniczący PE już poinformował, że on swoim służbom prawnym zlecił przygotowanie takiego wniosku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Bo wy - jako europarlament - wnioskowaliście o to, żeby ten mechanizm praworządnościowy uruchomić zanim skończy się odpowiadanie na skargę Polski i Węgier.

My się nie odnosimy w ogóle do tej skargi, czy do tego zapytania Polski i Węgier, o to, czy ważniejsze jest prawo europejskie, czy prawo krajowe i czy ten mechanizm "pieniądze za praworządność" (jest) tylko dla tych krajów, które przestrzegają prawa, czy to jest uprawnione, żeby pieniądze dawać tylko tam, gdzie jest przestrzegane prawo europejskie. My się do tego w ogóle nie odnosimy. To sobie idzie jakąś swoją drogą. Natomiast my zobowiązaliśmy Komisję już dawno temu, że - chyba do końca lata, minęła już ta data w każdym razie - ma uruchomić ten mechanizm "pieniądze za praworządność". Komisja ma taką możliwość. Komisja tego nie uruchomiła i ja czuje, że będzie się działo. Możliwe, że Parlament, czyli przewodniczący Parlamentu w imieniu Parlamentu złoży taki wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skarżący Komisję Europejską, że nie wykonuje swoich obowiązków. To nie jest wykluczone, że coś takiego się stanie. Ja słyszałam bardzo wyraźnie od pani von der Leyen, kiedy pan premier Morawiecki był w Parlamencie Europejskim, że Komisja użyje wszystkich możliwych środków i instrumentów, żeby przypilnować, żeby prawo europejskie było przestrzegane.

