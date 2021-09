„Jeżeli my nie wygramy, to nie zajmiemy drugiego miejsca [w grupie przyp. RMF FM]. Mecz z Albanią jest najważniejszy. Naszym obowiązkiem jest dzisiaj wygrać, bo jeżeli my dzisiaj tego nie wygramy, to będziemy mieli ogromny problem” – mówił Radosław Majdan w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak przekonuje były piłkarz w rozmowie z Piotrem Salakiem, jeżeli nie wygramy z Albanią, to nie awansujemy do mistrzostw świata w 2022 roku. „Jeżeli nie awansujemy, to Sousa nie wykona dzieła, do którego został powołany” – ocenił Majdan i dodał, że jego zdaniem wtedy Cezary Kulesza zacznie szukać nowego selekcjonera.

