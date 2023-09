"Gdybym był ukraińskim dyplomatą, szukałbym jak największej liczby sojuszników i także w warstwie językowej starał się zabiegać o wsparcie" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej skomentował wczorajsze słowa Wołodymyra Zełenskiego na forum ONZ.

Marcin Przydacz / Jakub Rutka / RMF FM

Dziś do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwano ambasadora Ukrainy. Polska dyplomacja chciała przedstawić swoje stanowisko po zaskakujących słowach Wołodymyra Zełenskiego, który mówił na forum ONZ o "europejskich przyjaciołach, którzy przygotowują scenę pod moskiewskiego aktora". Jaki był cel takiego ruchu polskiego resortu i czy to kolejny etap eskalacji napięcia między Kijowem i Warszawą?

Nie chodzi eskalowanie konfliktu, chodzi o przekazanie naszego stanowiska. Naszym zdaniem tego typu język zaprezentowany w ONZ, nie jest konstruktywny, nie prowadzi do rozwiązania wyzwań natury gospodarczej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych chciało to bezpośrednio przedstawić stronie ukraińskiej. Czym innym jest rozmowa przez media, a czym innym rozmowa bezpośrednia dyplomatów. Minister Jabłoński przyjął ambasadora Zwarycza - tłumaczył Przydacz.

Tomasz Terlikowski zapytał, czy bezpośredniej rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim nie powinien przeprowadzić w obecnej sytuacji prezydent Andrzej Duda. Tym bardziej, że takie spotkanie było przecież planowane w Nowym Jorku.

Niestety z uwagi na dynamiczną sytuację na samym zgromadzeniu ogólnym, wczoraj nie doszło do tego spotkania, ale właśnie rozpoczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie pan prezydent bierze udział w dyskusji i będzie zabierał głos. Dyskusja dotyczy także sytuacji bezpieczeństwa Ukrainy. Ma też być obecny Wołodymyr Zełenski. Z całą pewnością tam do kontaktów bezpośrednich dojdzie - wyjaśnił prezydencki doradca.

Dodał także, że dziś w Nowym Jorku politycy będą mieć cały dzień na dyskusje. Do dialogu potrzebne jest jednak zainteresowanie obu stron:

My jesteśmy otwarci, to strona ukraińska musi również chcieć rozmawiać. Natomiast widzimy po słowach padających z ust najwyższych przedstawicieli Ukrainy, że tego konstruktywnego podejścia tam niestety brakuje - skomentował Marcin Przydacz.

Czy możemy odnieść wrażenie, że strona ukraińska takiego spotkania unika - dopytywał prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM.

Nie jestem w stanie odpowiadać za stronę ukraińską. Ale nie należy spodziewać się jakiejkolwiek zmiany (polskiego) stanowiska. Uważamy, że polski rolnik, rynek zbożowy, powinien być chroniony, co nie znaczy, że nie ma możliwości tranzytu ukraińskiego zboża. Ten tranzyt jest realizowany w dużo większej skali niż to miało miejsce na początku tego roku. My robimy wszystko, co możliwe. Chcielibyśmy, żeby strona ukraińska też to rozumiała - odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Co ze słowami Zełenskiego o "moskiewskim aktorze"?

O ile przez ostatnie tygodnie wydawało się, że oś sporu między Kijowem i Warszawą będzie oparta o konflikt zbożowy, o tyle wczorajsze słowa Wołodymyra Zełenskiego o "europejskich przyjaciołach, którzy przygotowują scenę pod moskiewskiego aktora" wydaje się otwierać nowy rozdział w coraz trudniejszych relacjach polsko-ukraińskich.

Ja już komentowałem publicznie tę wypowiedź. Ona w żaden sposób nie jest konstruktywna. W żaden sposób nie powoduje, że posuwamy się naprzód w dialogu. Po wszystkich aktywnościach, które Polska realizowała w ostatnich miesiącach, bezpośrednio wspierając i pomagając Ukrainie, takie słowa są dla nas absolutnie nieakceptowalne, niesprawiedliwe i dla wielu Polaków krzywdzące. Ale nie piszę przemówień prezydenta Zełenskiego. Myślę, że strona ukraińska powinna dwa razy zastanowić się zanim zaczyna mówić tego typu rzeczy - skomentował Przydacz i dodał, że słowa ukraińskiego prezydenta krytycznie odebrano także w innych państwach sąsiadujących z Ukrainą.

Rozumiemy, że sytuacja na Ukrainie jest trudna, ale jednak to my jako państwa sąsiednie jako pierwsi stanęliśmy po stronie Ukrainy i dobrze by było żeby ten fakt był odpowiednio zapamiętany - podsumował doradca Andrzeja Dudy.

Może więc za niespodziewaną retoryką Zełenskiego kryją się inne siły? Może ktoś próbuje skłócić dwa zaprzyjaźnione narody - dopytywał Terlikowski.

Z całą pewnością są tacy, którzy podpowiadają w Kijowie, być może źle, być może nie są zainteresowani tym, by ta relacja polsko-ukraińska rozwijała się jak najlepiej. Na pewno są tacy, którzy zazdroszczą Polsce rosnącej pozycji na arenie międzynarodowej i być może będą chcieli wykorzystywać to wyzwanie natury gospodarczej (kryzys zbożowy) do poróżnienia (Ukrainy i Polski). Uważam, że w interesie naszego bezpieczeństwa ten dialog między Kijowem i Warszawą powinien być realizowany. Natomiast nie wiem, jak strona ukraińska do tego podchodzi - komentował Przydacz.

W Polsce słowa Zełenskiego wszystkich zaskoczyły. W naszym kraju, po wczorajszym wystąpieniu ukraińskiego prezydenta rozległ się głośny jęk zawodu.

W pewnym sensie to rozumiem, że Polacy w sposób krytyczny przyjęli wypowiedź prezydenta Zełenskiego. Sam ją traktuję dość krytycznie. Wydaje się, że Ukraina odrzuca dłonie, które świadczą jej pomoc. Nie jest to do końca zrozumiałe. My będziemy realizować taką politykę, by bezpieczeństwo Polski było zapewnione. Poprzez wzmacnianie polskiej armii, poprzez wzmacnianie sojuszy, czy poprzez trzymanie rosyjskiej armii jak najdalej od naszych granic - tłumaczył Marcin Przydacz i dodał, że nie jest w stanie przewidzieć, czy i kiedy nastąpi realne ocieplenie relacji między Kijowem i Warszawą. To jednak powinno leżeć w interesie samej Ukrainy.

Ukraina jest w trudnej sytuacji, bo podlega rosyjskiej agresji. Gdybym był ukraińskim dyplomatą, szukałbym jak największej liczby sojuszników i także w warstwie językowej starał się zabiegać o wsparcie innych państw - zasugerował Przydacz.