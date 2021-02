„Jestem pod wrażeniem solidarności redakcji i to od telewizji, radia, gazet, po media internetowe. To rzeczywiście robi wrażenie. Rano poczułem się trochę jak 13 grudnia (po wprowadzeniu stanu wojennego – przyp. RMF FM)” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RM FM prof. Jędrzej Skrzypczak o proteście niezależnych mediów w Polsce przeciwko nałożeniu nowego podatku na media.

Prof. Skrzypczak o nowym podatku od reklamy: Chodzi o to, żeby osłabić media komercyjne

Redakcje, wydawcy, właściciele poczuli się zagrożeni zapowiedzią wprowadzenia nowej opłaty - de facto podatku, który nazywany jest składką. Podatku od przychodów i to sięgający nawet kilkunastu procent, przychodów z reklam, czyli z tego, co tak naprawdę zasila budżet mediów. Z tego żyją przecież media - mówił o inicjatywie rządzących, wobec której protestują media politolog i medioznawca.

Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego UAM zaznaczył, że w UE prowadzą są prace nad podatkiem cyfrowym. Tyle tylko, że powiedzmy o co chodzi w podatku cyfrowym - chodzi o to, żeby zapłaciły ten podatek największe korporacje prawa amerykańskiego takie jak Facebook czy Google, które płacą podatki w Stanach Zjednoczonych, a nie w Europie. Dopytywany, czy w Polsce te cyfrowe korporacje zapłacą podatki, nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Z tym poczekajmy, bo pytanie jak zostanie to wyegzekwowane, natomiast na pewno uderzy w wydawców, nadawców, redakcje, które są w Polsce. Dodajmy, że ten projekt nie idzie tylko w kierunku takiej opłaty, jeżeli chodzi o internet, ale chodzi również o reklamę konwencjonalną - tłumaczył.

Prof. Skrzypczak: Przecież spółki medialne płacą podatki. Opłata od reklam będzie liczona od przychodu. To rodzaj haraczu





Mam pewne podejrzenia jeżeli chodzi o intencje rządzących i tego bym się obawiał w Polsce. Tym bardziej, że rodzi się pytanie na co pójdą te pieniądze. Zgodnie z projektem 50 proc. zasili NFZ. Brzmi to bardzo ładnie, pięknie, będziemy walczyć z pandemią. 15 proc. na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i 35 proc. Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (...). Pytanie do jakich mediów (wrócą te pieniądze - przyp. RMF FM) - mówił medioznawca. Politolog i prawnik dodał, że o to gdzie wrócą pieniądze trzeba zapytać decydentów. Można sobie oczywiście to dośpiewać, że to rządzący będą decydować o tym, kto te pieniądze otrzyma z powrotem.

"Czekam na reakcję USA"

Chodzi o to, żeby osłabić media komercyjne - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM prof. Jędrzej Skrzypczak. Czy to doprowadzi do bankructw? Nie wiem. Skłonny jestem raczej sądzić, że na pewno do pogorszenia sytuacji. A wtedy być może znajdą się chętni do kupna. Mamy już zresztą takie przykłady - dodał medioznawca.

Prof. Skrzypczak: Nowa opłata dla mediów doprowadzi do pogorszenia ich sytuacji. A wtedy znajdą się chętni do kupna





Prof. Skrzypczak stwierdził też, że pomysł opodatkowania przychodów z reklam w polskich mediach może spotkać się z reakcją USA. Czekam na reakcję Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że koncern Discovery będzie żywotnie zainteresowany rozwiązaniem tej kwestii. Pomysł jest dość sprytny. Bo w gruncie rzeczy można powiedzieć, że chodzi tylko o pieniądze. Ale bez pieniędzy nie da się robić radia, telewizji i gazety - mówił.

RMF FM i RMF24.pl, stojąc zawsze po stronie swoich Słuchaczy i Czytelników, również popierają akcję i dołączyły do protestu przeciwko nowemu podatkowi obciążającemu media.