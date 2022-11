W przyszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe – przewiduje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Marian Noga. Jak dodawał, RPP zdaje sobie sprawę z tego, ze jej decyzje zaczynają działać po 18, 20 lub 24 miesiącach. „Po drugie – Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych podniósł stopy procentowe” – mówił.

Prof. Marian Noga / RMF FM

Dlaczego z powodu decyzji amerykańskich my musimy podnosić stopy procentowe?

"Dlatego, że złoty się osłabia do dolara, a ponieważ my kupujemy podstawowe surowce do produkcji w Polsce i jako podstawowe czynniki produkcji - ropa, gaz, jeszcze węgiel, (...) w związku z tym sprowadzalibyśmy inflację z zagranicy" - podkreślał ekspert.

Jak dodawał gość Marka Tejchmana, jeśli stopy nie byłyby podnoszone, wówczas inflacja rosłaby jeszcze szybciej.

"Nie podnosimy, w związku z tym złoty się osłabia, droższe są te wymienione przeze mnie czynniki produkcji. To prowadzi do tego, że te towary będą droższe w Polsce, a ponieważ i ropa, i gaz, i węgiel służą produkcji energii elektrycznej, a energia elektryczna jest potrzebna do wytworzenia wszystkiego, to ceny wszystkich towarów wzrosną ponad miarę, ponad wszelkie przewidywania i prognozy" - zaznaczał.

Kiedy inflacja zacznie hamować?

"Dopiero w II kwartale 2023 r. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli inflacja wyhamuje, to nie znaczy, że ja powiedziałem, że wyhamują ceny. Wzrost cen będzie, tylko wolniejszy" - dodawał prof. Noga.