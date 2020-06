"Do galerii handlowej w najbliższym czasie nie zamierzam chodzić i w miejsca, gdzie jest większa liczba ludzi - tego trzeba unikać" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM chirurg, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. "To jest bardzo błędne sformułowane: w Polsce nie zachorowało (ponad 27 tys. osób - przyp. red.), tylko tyle zostało zidentyfikowanych jako zakażonych. Nie ma to nic wspólnego z liczbą chorych. (...) Porównajmy, ile wykonywaliśmy testów na początku, a ile wykonywały tamte kraje (takie jak Hiszpania - przyp. red.). Nie wolno nam się porównywać, patrzmy na siebie, walczmy skutecznie z epidemią" - apeluje gość Marcina Zaborskiego.

