"To pytanie trafia w sedno politycznej metody Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszym aspektem tej metody jest wzniecanie pyłu bitewnego, który sprawia, że można zastanawiać się, o co w zasadzie chodzi" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Rafał Matyja, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pytany o to, po co, jego zdaniem, zostanie przeprowadzona rekonstrukcja rządu.

Oczywiście, że nikt nie wie, o co chodzi. Sądzę, że nie wie tego Jarosław Gowin, nie wie Zbigniew Ziobro. (...) Chodzi o to, żeby ustanowić takie reguły gry na kilku szachownicach, że w zasadzie nie wiadomo, która jest tą decydującą, gdzie się rozegra najważniejszy bój. Myślę, że w ten sposób Jarosław Kaczyński od lat utrzymuje kontrolę - i nad swoją partią, i nad koalicją rządzącą - ocenia gość Marcina Zaborskiego pytany o rekonstrukcję rządu.

Zasadą tych rządów jest to, żebyśmy mieli możliwie niewielką przewidywalność i niewielką stabilność - stwierdza prof. Matyja. I dodaje: Może chodzić o to, by wzmocnić kontrole i nie dopuścić do tworzenia się klik i dobrze ułożonych grup w obozie władzy. Tego Jarosław Kaczyński się na pewno obawia i w tym sensie będzie dążył do destabilizowania.

Nie doradzam już Szymonowi Hołowni, chociaż wciąż jestem w kontakcie z nim i jego współpracownikami, czasami rozmawiamy. Ale nie jest to doradztwo. Ja chciałem uczestniczyć i uczestniczyłem tylko w projekcie prezydenckim - mówi prof. Rafał Matyja potwierdzając, że nie angażuje się w projekt dotyczący stowarzyszenia Polska 2050.

Czy według gościa Marcina Zaborskiego Hołownia znalazł sposób, by nie zniknąć z debaty publicznej - i czy "łowienie posłów w Sejmie" to dobra metoda? Moim zdaniem to uboczna część planu, który Hołownia realizuje. Ruszył w Polsce, przygotowuje propozycje programowe. Opozycja latem obniżyła poprzeczkę i ułatwiła karierę polityczną Hołowni - ocenia politolog.

Prof. Rafał Matyja: Ruch Trzaskowskiego to humbug szyty grubymi nićmi

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM padło pytanie o to, czy Szymon Hołownia bije się o tego samego wyborcę, co Rafał Trzaskowski. O tego samego, co Rafał Trzaskowski, o tego, o którego bije się lewica i moim zdaniem częściowo nawet ugrupowania prawicowe - odpowiedział politolog.

Marcin Zaborski zapytał też prof. Matyję o Ruch Trzaskowskiego - czy dziś można już stwierdzić, że pomysł prezydenta Warszawy utonął w Wiśle? Na pewno nie utonął w Wiśle, jeśli ma pan na myśli kłopoty z oczyszczalnią "Czajka", natomiast on utonął w tym, że taki ruch nie bardzo ma rację bytu. Można próbować budować ruch społeczny, zbierając tych, którzy istnieją, natomiast zaczynać od zera ruch społeczny, jak się jest działaczem partyjnym , prezydentem miasta, to jest, prawdę mówiąc, grubymi nićmi szyty humbug - stwierdził Matyja.

Politolog wyjaśniał też, dlaczego PiS właśnie teraz zdecydowało się wrócić do ustawy o ochronie zwierząt, zakazującej m.in. hodowli na futra. Myślę, że to jest bardzo nerwowa reakcja na publikację Onetu. I po drugie wyraz pewnego zniecierpliwienia ze strony Kaczyńskiego, który chciałby, żeby, nawet jeśli istnieje lobby futrzarskie na prawicy, słuchało się i podporządkowało interesowi partii tak, jak on ten interes rozumie. Myślę, że to jest próba odwojowania pewnej przestrzeni. Natomiast to nie będzie łatwa sprawa, bo tu w grę wchodzą bardzo poważne interesy. I być może również bardzo poważne interesy wyborcze PiS-u - powiedział Matyja.