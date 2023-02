„Chiny absolutnie nie chcą iść na zwarcie z Zachodem” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS prof. Marcin Jacoby. „Chiny nie mogą zyskać, jeżeli będzie druga zimna wojna, a jeżeli będzie otwarta konfrontacja, to tym bardziej. Chinom zależy przede wszystkim na tym, żeby wzmacniać swoją pozycję międzynarodową, żeby mieć stabilną pozycję handlową, żeby mieć bezpieczeństwo energetyczne – tutaj też bardzo ważna rzecz, że wcale nie stawiają na Rosję, tylko rozwijają bardzo aktywnie kontakty m.in. z państwami arabskimi” – zaznaczył.

Sinolog podkreślił, że Chiny "wcale nie chcą silnej Rosji". Natomiast Chinom zależy na świecie wielobiegunowym, gdzie jest wielu różnych graczy, a nie świat demokratyczny, a z drugiej strony autorytarny - jak USA coraz częściej mówią - zauważył.

Zdaniem eksperta obecnie to raczej Putin staje u boku Chin niż Chiny u boku Putina. Chiny grają swoją grę i w niej Rosja jest partnerem, którego chcą mieć na świecie. To znaczy, że nie chcą na pewno doprowadzić do upadku Rosji. Chcą zrobić wszystko, żeby Rosja była i była ważnym graczem politycznym na świecie, natomiast mają interesy ekonomiczne przede wszystkim w Europie i Ameryce Północnej. Tych interesów też chcą chronić, bronić i wydaje się, że próbują równoważyć różne elementy - podkreślił.

Paweł Balinowski na antenie RMF FM pytał swojego gościa również o to, czy długi konflikt destabilizujący Europę jest na korzyść Chińczyków. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Chiny dały wielokrotnie sygnał subtelny, ale wyraźny, że są zirytowane tym, co dzieje się na Ukrainie i że Rosja nie jest w stanie tego konfliktu zakończyć. Osłabiona Ukraina też nie jest w chińskim interesie (...). I Ukraina jest potrzebna i Rosja - Rosja bardziej politycznie, Ukraina bardziej gospodarczo - powiedział kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS.

Chińska broń trafi do Rosji?

Przedstawiciele amerykańskiej administracji ostrzegali Pekin w ostatnich dniach przed dostarczeniem Rosji broni. Czy możliwe jest, że uzbrojenie z Pekinu trafi na front ukraiński? Nie wiem, skąd są te informacje, też je widziałem. Wydaje mi się, że to są informacje płynące ze strony amerykańskiej. Ja bym był raczej ostrożny. Wydaje mi się, że to jest zupełnie wbrew interesom chińskim. Chiny do tej pory próbowały bardzo trudno balansować na granicy wspierania Rosji na niwie dyplomatycznej i nienarażaniu się na sankcje gospodarcze Zachodu - ocenił prof. Jacoby i dodał, że w tej sprawie ważne są jeszcze inne kwestie np. rywalizacja technologiczna z USA. Chiny są w bardzo trudnej sytuacji i naprawdę boją się tego, że USA jeszcze mocniej uderzą, a do tej pory uderzały w Chiny bardzo wyraźnie na niwie technologicznej - zaznaczył.

Prof. Jacoby podkreślił, że "na razie włożyłby między bajki" informacje o tym, że Pekin może przekazać broń Rosji. Jeżeli Chiny będą w jakikolwiek sposób wspierać Rosję to będą to robić naokoło i po kryjomu.