Wyślemy dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej dla ukraińskiego rządu– zapowiedział Joe Biden. Prezydent USA ogłosił także nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pakiet ten jest wart 800 mln dolarów, w tym dziesiątki haubic i drony taktyczne.

Joe Biden ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pomoc ma być warta 800 milionów dolarów. Chodzi m.in. o dodatkowe dostawy broni artyleryjskiej, drony i inny sprzęt, który ma pomóc Ukrainie w walkach na wschodzie kraju. Ten pakiet zawiera ciężką artylerię, dziesiątki haubic i 144 tys. sztuk amunicji do tych haubic. Zawiera też więcej taktycznych dronów - powiedział amerykański prezydent w czwartek w wystąpieniu w Białym Domu, tuż po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Joe Biden powiedział, że bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukrainy i dla wolności. Teraz musimy przyśpieszyć dostawy broni do walki w Donbasie - podkreślił amerykański prezydent.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił także, że rosyjskie statki nie będą miały wstępu do amerykańskich portów. Żaden statek, który pływa pod rosyjską banderą albo należy do rosyjskiego podmiotu lub jest przez ten podmiot wykorzystywany, nie będzie mógł cumować w żadnym amerykańskim porcie ani mieć dostępu do naszego wybrzeża. Żaden - powiedział Biden.

Ruch ten ma na celu "pozbawienie Rosji dostępu do korzyści z międzynarodowego systemu gospodarczego" - podkreślił.

Jak dodał, podobne restrykcje ogłosiły wcześniej UE i Wielka Brytania.

Dodatkowe pieniądze dla rządu Ukrainy

Prezydent USA ogłosił też dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej dla ukraińskiego budżetu, a także wezwał Kongres do uchwalenia kolejnych funduszy dla Ukrainy, odnotowując że udostępnione dotychczas środki są niemal na wyczerpaniu.

Amerykanie przyjmą 100 tys. uchodźców z Ukrainy

Jak zapowiedział Biden, USA wprowadzi nowy programu, mający ułatwić ukraińskim uchodźcom podróż do Stanów Zjednoczonych bezpośrednio z Europy.

Jak oznajmił Biden, nowy program, nazwany "Unite for Ukraine", ma poszerzyć obecnie dostępne ścieżki imigracji do USA. Da on wygodny sposób na bezpieczną legalną migrację z Europy do Stanów Zjednoczonych dla Ukraińców, którzy mają w USA sponsora, np. rodzinę lub organizację pozarządową. Ten program będzie szybki i uproszczony - zapewnił Biden.

Jednocześnie wyeliminowana ma zostać ścieżka migracji przez Meksyk, z której korzystała część Ukraińców starających się o azyl w USA.

Administracja amerykańska zobowiązała się do przyjęcia 100 tys. uchodźców z Ukrainy. Biden powiedział w czwartek, że do kraju dotarło dotąd kilkadziesiąt tysięcy osób.