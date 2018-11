"Na pewno nie w tej kadencji Sejmu, bo rządząca większość nie jest taką komisją w oczywisty sposób zainteresowana, ryzyko jest zbyt duże. Jeśli kiedykolwiek opozycja antypisowska będzie miała w Sejmie większość, to ta sprawa prawdopodobnie doczeka się komisji śledczej - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM profesor Antoni Dudek pytany o to, czy w sprawie afery KNF zostanie stworzona komisja śledcza. Politolog i historyk wskazał również, że mówienie o tym, że afera KNF jest największą aferą od 30 lat, jest przesadzone. "Mieliśmy większe afery, w których realne pieniądze przechodziły z rąk do rąk" - stwierdził.

"To może oznaczać, że to nie był przypadek, że te dwa wydarzenia coś łączy. To może być reakcja drugiej strony na to, że Czarnecki złożył doniesienie do prokuratury. Powiedzmy sobie jasno - od marca do listopada w tej sprawie działo się bardzo wiele, tylko my nie wiemy co" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM profesor Antoni Dudek pytany o to, jak interpretuje zbieżność czasową złożenia doniesienia do prokuratury przez Leszka Czarneckiego i złożenie przez posła PiS poprawki do procedowanej ustawy dotyczącej prawa bankowego. "To jest coś, co jest w tej chwili najważniejszym argumentem opozycji" - stwierdził.





Marcin Zaborski, RMF FM: Opozycja wciąż pyta o korupcyjne podejrzenia i odwołanego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Domaga się sejmowego śledztwa. Czy to się skończy komisją śledczą?

Antoni Dudek: Na pewno nie w tej kadencji Sejmu. Rządząca większość nie jest taką komisją w oczywisty sposób zainteresowana, bo ryzyko jest zbyt duże.

Grzegorz Schetyna już mówi, że jak nie w tej kadencji, to w następnej powołamy taką komisję.

Tak, jeśli kiedykolwiek opozycja antypisowska będzie miała w Sejmie większość to ta sprawa prawdopodobnie doczeka się komisji śledczej. Trochę na zasadzie jak z Amber Gold, kiedy wiadomo było, że Platforma Obywatelska nie była zainteresowana badaniem tej sprawy, PiS bardzo. Kiedy PiS przejął władzę, zrobił komisję, więc być może kiedy Platformie uda się wrócić do władzy bądź jakimś innym przeciwnikom PiS-u to tę komisję powołają. Ona chyba będzie miała co robić.

No właśnie. Dzisiaj politycy opozycji mówią, że to jest największa afera korupcyjna od 30 lat, prawdopodobnie większa od afery Rywina i że mamy w Polsce nową grupę trzymającą władzę - znów do afery Rywina nawiązują.

To jest klasyczna dla opozycji przesada. O ile rzeczywiście w aferze Rywina moim zdaniem udało się dowieść, że było coś takiego, jak grupa trzymająca władzę, to tutaj na razie są bardzo słabiutkie poszlaki. Bez pewnych konkretnych informacji, których na razie nie mamy, trudno będzie powiedzieć, czy pan Chrzanowski działał sam, czy nie działał sam. Mówienie o największej aferze - wydaje mi się, że jednak nie, że jednak mieliśmy większe afery, w których realne pieniądze przechodziły z rąk do rąk. Tutaj mieliśmy do czynienia tylko z propozycją, którą - jak rozumiem - pan Czarnecki odrzucił.

Wiele jest pytań. Z drugiej strony mamy głos Prawa i Sprawiedliwości czy rządzących, którzy mówią: to wszystko to dowód na to, że państwo sprawnie zadziałało.

Trzeba przyznać, że tempo, w jakim się pozbyto przewodniczącego Chrzanowskiego, było rekordowe. Nawet nie zdążył dolecieć do Polski, a już złożył dymisję. Nie wiem, jak to się technicznie odbyło, czy on mailem wysyłał tę dymisję z Singapuru...

Opozycja zwraca uwagę, że prędzej zdążył z Singapuru wrócić niż CBA weszło do biur KNF.

To jest odrębna sprawa. To jest moim zdaniem kreowanie pewnej atmosfery z kolei, że on Bóg wie co tam w ciągu tych paru godzin wyniósł z tego biura. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. To jest po prostu tworzenie pewnej atmosfery. Obie strony będą budowały dwie wykluczające się narracje. Narracja opozycyjna jest taka oto, że jest jakaś diaboliczna grupa trzymająca władzę, której przewodniczący Chrzanowski był tylko narzędziem i której celem było ograbianie Bogu ducha winnych biznesmenów w tarapatach, jak np. pan Czarnecki. Będziemy mieli narrację rządową, która za chwilę się dopiero zbuduje, w której będziemy mieli złowrogiego rekina finansowego z bardzo niefajną przeszłością - pana Czarneckiego, który podstępnie podszedł naiwnego, Bogu ducha winnego urzędnika państwowego, pana Chrzanowskiego, który oczywiście popełnił błąd, żeśmy go usunęli, ale poza tym nic nie było, a to pan Czarnecki właśnie, przyjrzyjmy mu się, co on tam ma za uszami... Będziemy za chwilę słyszeli o szczegółach sytuacji w firmach, w bankach pana Czarneckiego.

No tak, ale nie o banki tylko chodzi czy to, co się w nich działo, ale także to, co działo się w parlamencie przy okazji przygotowywania przepisów.

A właśnie. I to jest coś, co jest w tej chwili najważniejszym argumentem po stronie opozycji. Zaskakująca zbieżność czasowa dnia, w którym - o ile pamiętam, 7 listopada - Czarnecki składa doniesienie do prokuratury, czyli, można powiedzieć, uruchamia aferę, choć jeszcze jej nie upublicznia, a z drugiej strony tego samego dnia poseł PiS-u składa poprawkę do procedowanej ustawy dot. prawa bankowego, która ma związek z całą tą sprawą, mówiąc krótko.

Politologiczna intuicja podpowiada panu, że taka koincydencja co może oznaczać?

Może oznaczać, że to nie był przypadek, że te dwa wydarzenia coś ze sobą łączy. Że to jest jakby reakcja drugiej strony na to, że Czarnecki złożył to doniesienie do prokuratury. Powiedzmy sobie jasno: od marca do listopada w tej sprawie działo się bardzo wiele, tylko my nie wiemy, co. Podam przykład, jak było w aferze Rywina, tam kluczowym, jednym z dowodów były billingi...

