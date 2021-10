„Rada Polityki Pieniężnej stanęła okoniem i stwierdziła, że ten ruch jest potrzebny dla ratowania wizerunku [podniesienie stóp procentowych – przyp. RMF]. Natomiast jest to niekonsekwentna polityka, bo podwyższeniu stóp procentowych powinno zostać powiedziane, że nie wykluczamy kolejnych. To pomogłoby w wzmacnianiu złotego” – mówił europoseł prof. Marek Belka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. „Wzrost stóp procentowych ma szanse oddziaływać na inflację po kilku kwartałach – roku półtora. Ta podwyżka jest spóźniona, mimo że spóźniona, to lepiej późno niż wcale” – skomentował europoseł.

