„Karty leżą przed Angelą Merkel, która jest koncyliacyjna i zrobi wszystko, żeby Polska i Unia wyszły z twarzą, ale klauzula, dotycząca wypłat środków w powiązaniu z praworządnością, była zachowana” –mówi, komentując zawetowanie przez nasz kraj i Węgry unijnego budżetu, profesor Arkadiusz Stempin z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Jak dodał gość Marcina Zaborskiego: „Podstawową rzeczą w polityce jest wola polityczna, żeby porozumienie osiągnąć. W tym momencie nie ma tej woli ani po stronie Polski ani Węgier”.

Marcin Zaborski pytał swojego gościa o to, czy w związku z tym, że Polska i Węgry zawetowały unijny budżet, to Unii Europejskiej grozi rozpad. Do momentu, kiedy obie strony nie idą na siebie z toporem, to nie - stwierdził politolog, prof. Stempin.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM zauważył, że w całej sytuacji bardzo ważny jest głos Niemiec, które - ze względu na swoją prezydenturę w UE - starają się zaproponować kompromis. Ta najbardziej możliwa do spełnienia propozycja kompromisowa, proponowana przez Niemcy, to jest przypis, który mówi o tym, że tylko w szczególnych przypadkach i nie uznaniowo byłaby połączona wypłata środków unijnych z przestrzeganiem praworządności - tłumaczył profesor. Te szczególne przypadki i nie uznaniowość można zdefiniować w ciągu negocjacji - dodał politolog i przypomniał, że czas na negocjacje jest do końca grudnia.

Marcin Zaborski pytał również o "prowizorium budżetowe" - rozwiązanie, po które UE będzie musiała sięgnąć w razie, gdyby do końca grudnia nie udało się przegłosować nowego budżetu. Co ono oznacza dla Polski? Co miesiąc będą wypłacane środki w wysokości 1/12 budżetu zeszłego roku. Wobec tego mechanizmu nie można stosować klauzuli praworządności i tu jest problem dla Polski, bo nie mogłaby korzystać z dodatkowych pieniędzy, które są przeznaczona na pomoc w walce z pandemią - tłumaczył prof. Stempin. Finalnie będzie budżet regularny, natomiast środki, które będą wypłacane z funduszu na zapomogi w walce z pandemią, będą wypłacane na podstawie rozmów bilateralnych w kręgu 25 państw - dodał.

Prof. Stempin: To Watykan powinien wyjaśnić sprawę kard. Dziwisza

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM prof. Arkadiusz Stempin stwierdził, że jedynym sposobem, w jaki Polska mogłaby opuścić UE jest referendum, którego wynik nie byłby dziś korzystny dla zwolenników wyjścia z Unii. Ale nie zapominajmy o pewnym rozchwianiu nastrojów, które było konstytutywne i przesądzające dla Wielkiej Brytanii. Niech nam się nie wydaje, że polityka to jest jakaś spetryfikowana, nudnawa i dosyć skalkulowana materia. Politycy tak samo ulegają emocjom i od pewnego momentu nie są w stanie ich kontrolować, jeżeli za bardzo to wahadło odchyli się w jedną albo drugą stronę - zwrócił uwagę politolog.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa także o ostatnie wydarzenia w polskim Kościele - kto powinien zająć się wyjaśnieniem zarzutów pod adresem kard. Dziwisza? Najlepiej, jeżeli zajmie się tym komisja watykańska, nie polska komisja kościelna. Bo prawdopodobnie kard. Dziwisz wie tyle na temat przypadków krycia pedofilii przez Watykan, że naruszyłoby to watykańską rację stanu - odpowiedział prof. Stempin.

Politolog odpowiedział też na pytanie, czy PiS może "potknąć się" na strajku kobiet. PiS już w tej chwili się potyka. Nie zapominajmy, że strajk kobiet sprzed trzech lat był inputem, który zmusił PiS do rewizji noweli aborcyjnej. I nawet, jeżeli te strajki osłabłyby na okres zimowy, to wiosną z pewnością wznowią się z tym samym impetem - odpowiedział prof. Stempin.