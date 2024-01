„To chyba bardzo nieprzemyślane słowa. Mam poczucie, że prezes mówi jednego dnia jedno, a drugiego dnia drugie. Nie jestem pewna, czy ta deklaracja prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wcześniejszych wyborach przetrwa próbę czasu (…). Mam poczucie, że w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo duży, wewnętrzny chaos, bo tam dzisiaj nie ma lidera” – tak słowa Jarosława Kaczyńskiego na temat wcześniejszych wyborów skomentowała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Agnieszka Pomaska.

Dziś w Sejmie Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami ocenił - nawiązując do działań nowego rządu - że obecnie w Polsce jest "nadzwyczajna sytuacja". Wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory. Inaczej tego się nie da rozwiązać - zaznaczył.

Posłanka KO stwierdziła, że posłowie PiS są zakłopotani tym, co robi Jarosław Kaczyński, bo "chyba nikt z nich nie słyszał o propozycji wcześniejszych wyborów". Jest kompletnie zagubiony, a razem z nim jest zagubiona cała partia. Widać to w Sejmie. Dzisiaj oni nie istnieli, nie mają pomysłu na funkcjonowanie w opozycji. Dalej nie wierzą, że przegrali wybory - powiedziała.

Ministrowie nie przyszli na ceremonię w Pałacu Prezydenckim. "Datę powinno się uzgadniać z tymi, których się zaprasza"

Dziś w Pałacu Prezydenckim miała się odbyć ceremonia powołania członków rządu do Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość jednak odwołano, bo nie pojawili się na niej przedstawiciele Rady Ministrów Donalda Tuska. Czy świadczy to o kolejnej odsłonie wojny polsko-polskiej?

Z tego, co wiem, członkowie Rady Ministrów czekali na powołanie do Rady Dialogu Społecznego od początku stycznia. Prezydent z tym zwlekał. Chciał bardziej uroczystej formy, a rząd jest skoncentrowany na tym, żeby wziąć się do pracy. Chociażby różne organizacje czekają na współpracę z Radą. Myślę, że ceremoniał jest mniej ważny od samego faktu powołania. Prezydent to może zrobić bez tej ceremonii. Datę powinno się uzgadniać z tymi, których się zaprasza - zaznaczyła Agnieszka Pomaska. Dopytywana, czy da się wyjść z klinczu w relacjach między prezydentem a rządem, odpowiedziała: Nie mam wątpliwości, że rząd premiera Donalda Tuska jest gotowy do pracy i do współpracy. Ale ta gotowość musi być po obu stronach.

Brak zaufania do Elżbiety Witek

Marek Tejchman przypomniał, że koalicja rządząca nie zgodziła się na obecność w Prezydium Sejmu przedstawicielki PiS-u - Elżbiety Witek.

Mam całą listę spraw, które blokowała pani marszałek Elżbieta Witek. Nie chodzi tylko o zamrażalkę, pamiętamy słynne reasumpcje. Nie mamy zaufania do tego, że ktoś, kto będzie wicemarszałkiem Sejmu, będzie przestrzegał regulaminu Sejmu. Pani marszałek Witek wielokrotnie, stojąc na czele Sejmu, udowodniła, że sama nie przestrzegała regulaminu Sejmu. Nadużywała władzy na potrzeby polityczne, a funkcja marszałka czy wicemarszałka to nie jest funkcja polityczna - zaznaczyła Pomaska.