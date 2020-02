„Jeśli w tych debatach nie będzie brał udziału urzędujący prezydent, główny pretendent - według sondaży - do fotela prezydenta, to trudno mówić o debacie” – tak na pytanie o to, czy Małgorzata Kidawa-Błońska weźmie udział w debacie prezydenckiej przed pierwszą turą wyborów odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jan Grabiec.

Gdy Marcin Zaborski przypomniał posłowi KO, że pięć lat temu Bronisław Komorowski nie brał udziału w debatach przed I turą, rzecznik PO stwierdził: Dzisiaj ta decyzja jest decyzją Andrzeja Dudy. W zależności od tej decyzji będą się układały decyzje poszczególnych sztabów.

Polityk w dalszej części rozmowy powiedział, że jego zdaniem udział w debacie przed I turą wyborów, w której nie będzie uczestniczył urzędujący prezydent, byłby "strzałem samobójczym". Dzisiaj większość problemów, które mają Polacy jest związana z rządami Andrzeja Dudy, z ostatnimi pięcioma latami, z ponad czterema latami rządów PiS-u (...). Jestem przekonany, że jeśli w debacie weźmie udział Andrzej Duda, to również Małgorzata Kidawa-Błońska w takiej debacie weźmie udział - podkreślił.

Jeśli będzie chciała pracować w rygorach kampanijnych, to oczywiście tak - w ten sposób Jan Grabiec odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF na pytanie czy sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej skorzysta z doświadczenia Klaudii Jachiry, jeśli młoda posłanka zaoferuje swoją pomoc.

Jachira opublikowała ostatnio film o "nowym dekalogu wyborców Prawa i Sprawiedliwości". Padają tam następujące kwestie: Możesz cudzołożyć, ale tylko w pokojach na godziny. Nie pożądaj żony bliźniego swego, lepiej przerzuć się na chłopców. Rzecznik PO stwierdził, że jego zdaniem ten spot bardziej odpowiada "estetyce artysty, a nie parlamentarzysty". Nieudany happening szkodzi jej, szkodzi naszemu klubowi parlamentarnemu (...). To jest nieudany happening, tak to oceniam. Rozumiem, że ma wielu sympatyków, którzy są entuzjastami tego, co robi, ale jako posłanka musi się liczyć z opinią ogółu obywateli - podkreślił.

Marcin Zaborski, RMF FM: Czy Małgorzata Kidawa-Błońska podejmie rękawicę i weźmie udział w debatach wyborczych przed pierwszą turą wyborów prezydenckich?

Jan Grabiec: Nie wiemy, czy takie debaty się w ogóle odbędą.

Absolutnie, są planowane przez redakcje, jak najbardziej.

Jeśli w tych debatach nie będzie brał udziału urzędujący prezydent, główny pretendent dzisiaj - według sondaży - do fotela prezydenta, to trudno mówić o debacie.

Pamięta pan 2015 rok i ten moment, kiedy Bronisław Komorowski nie brał udziału w takiej debacie?

Dzisiaj decyzja jest decyzją prezydenta Andrzeja Dudy i w zależności od tej decyzji będą się układały decyzje poszczególnych sztabów.

Czyli to jest warunek dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Jeśli Andrzej Duda weźmie udział w debacie, to ona także?

Małgorzata Kidawa-Błońska jest niezwykle suwerenną kandydatką i zawsze kieruje się swoją intuicją i swoimi przekonaniami, niezależnie od porad kolegów czy koleżanek z partii, czy ze sztabu wyborczego.

Trochę tak to pan przedstawił.

Nie wiem jaka będzie jej decyzja. Wydaje mi się, że czymś absurdalnym jest organizowanie debat, w których nie będzie głównego pretendenta do fotela prezydenta. A pozostali kandydaci będą się ze sobą kłócili.

Tego jeszcze nie wiemy.

Gdybyśmy przyjęli taką formułę, to będzie to formuła samobójcza. To byłaby formuła, w której zwycięzcą byłby Andrzej Duda, a do tego nie można dopuścić.

"Nie będzie głównego pretendenta" - mówił pan o Andrzeju Dudzie, jak rozumiem?

Bo dzisiaj, według sondaży ma największe poparcie. Dlatego debaty mają sens wtedy, kiedy ten główny pretendent się pojawi i zacznie rozmawiać jak równy z równym z innymi kandydatami.

Bronisław Komorowski pięć lat temu mówił: "Debata przed I turą byłaby dziwaczna, bo 10 kandydatów atakowałoby właśnie jego".

Oczywiście i to jest decyzja prezydenta Andrzeja Dudy. Myślę, że byłoby dobrze, skoro nie potrafi na co dzień rozmawiać z opozycją, żeby chociaż w trakcie kampanii rozmawiał z kandydatami opozycji. Którzy przecież reprezentują większość Polaków, jak pokazały ostatnie wybory samorządowe, te formacje, które są dzisiaj w opozycji. Więcej głosów padło niż na PiS na formacje opozycyjne.

Dobrze byłoby, gdyby rozmawiał, ale bez Andrzeja Dudy taka rozmowa nie ma sensu?

Uważam, że z punktu widzenia dynamiki kampanii, byłby to strzał samobójczy - gdyby pozostali kandydaci spierali się ze sobą, a Andrzeja Dudę zostawiali w glorii chwały jako tego, który w ogóle nie bierze udziału w debacie. Większość problemów, które dzisiaj mają Polacy, związane jest z rządami Andrzeja Dudy, z ostatnimi pięcioma latami, z czterema ponad latami rządów PiS-u.

Andrzej Duda jednak pięć lat temu debatował w takiej właśnie debacie - bez Bronisława Komorowskiego.

Mam nadzieję, że podejmie rękawicę i stanie do debaty, weźmie udział w takiej debacie. Jestem przekonany, że jeśli Andrzej Duda będzie brał udział w debacie, to również Małgorzata Kidawa-Błońska w takiej debacie weźmie udział.

Jest sztab wyborczy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Panie pośle, kto jest jego szefem, szefem sztabu?

Szefem kampanii wyborczej jest Bartosz Arłukowicz.

Moje pytanie brzmiało zupełnie inaczej. Kto jest szefem sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?

Szefem jest Bartosz Arłukowicz.

Szefem sztabu?

Szefem kampanii.

Kto jest szefem sztabu, panie pośle?

Nie ma takiej funkcji jak szef sztabu. Jest szef kampanii wyborczej, który odpowiada za całość kampanii kandydatki i współpracują z nim osoby, które koordynują poszczególne obszary.

Wie pan dlaczego pytam, bo były doniesienia o tym, że ma być szef sztabu i szef kampanii. Szefem sztabu miałby być pan poseł Gramatyka, szefem kampanii poseł Arłukowicz.

Takim dyrektorem operacyjnym sztabu będzie pan poseł Gramatyka.

Czyli tym szefem sztabu, którego nie nazywacie szefem?

Będzie stacjonarnie koordynował prace wszystkich zespołów. Natomiast za całość kampanii odpowiada Bartosz Arłukowicz.

Za co konkretnie odpowiada Bartosz Arłukowicz?

Za prowadzenie całej kampanii.

Co to oznacza?

Cała kampania spoczywa na głowie Bartosza Arłukowicza. Wszystkie informacje z poszczególnych segmentów sztabu, z zespołu doradców, z zespołów programowych, z zespołów, które przygotowują eventy, spotkania w terenie; zespołów, które zajmują się koordynacją współpracy z samorządowcami. Te wszystkie sygnały i decyzje będą spływały do niego i to on, i kandydatka będą podejmowali ostateczne decyzje.

Do Bartosza Arłukowicza należy ostatnie słowo w sztabie?

Oczywiście, że tak. Jest szefem wszystkich szefów, oczywiście najważniejszy głos ma sama kandydatka.

Małgorzata Kidawa-Błońska mówi tak: "W mojej drużynie jest miejsce dla wszystkich, którzy chcą się zaangażować w kampanię i wygrać wybory prezydenckie". Skorzystacie z pomocy pani poseł Klaudii Jachiry?

Jeśli zaangażuje się w tę kampanię, to byłoby dobrze, żeby wzięła w niej udział.

A jeśli przyjdzie i powie: "jestem do dyspozycji", korzystacie z jej doświadczenia.

Jeśli będzie chciała pracować w rygorach kampanijnych - oczywiście tak.

Pytam, bo zapewne wie pan dlaczego. Widział pan internetowy film, w którym posłanka Jachira mówi o nowym dekalogu wyborców Prawa i Sprawiedliwości, i mówi tam między innymi tak: "możesz cudzołożyć, ale tylko w pokojach na godziny, nie pożądaj żony bliźniego swego, lepiej przerzuć się na chłopców" - koniec cytatu. Czy autorce tych słów spadł włos z głowy za ten film?

Rozumiem, że sugeruje pan, że nieudana ironia powinna być jakoś karana?

Czy były jakieś konsekwencje w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej po tym, co zobaczyliśmy w filmie?

Nie, władze klubu się jeszcze nie spotkały, nie wiem, czy będziemy rozmawiać na ten temat. Sądzę, że rozmowa na temat aktywności pani poseł Jachiry będzie miała miejsce, chociaż nie wiem, czy w kategoriach jakiś kar.

Panie pośle, pani Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła już publicznie o tym w mediach, że była rozmowa szefa klubu z panią poseł Jachirą. To nieprawda w takim razie?

Ale odnośnie tego konkretnego filmu?

Tak, odnośnie tego konkretnego filmu..

Nie przypominam sobie, żeby taka rozmowa odnośnie tego filmu, ale o samej aktywności pani poseł Jachiry rozmawialiśmy z nią.

Dobrze, ale ten konkretny film w którym pani poseł tworzy nowy dekalog, mówiąc, że to jest dekalog wyborców PiS-u. Bierze do ręki tablice z wypisanymi numerami dekalogu. To jest dla pana, panie pośle, coś co się mieści w estetyce parlamentarzysty?

Nie, moim zdaniem to jest bardziej estetyka happenera, albo artysty, a nie parlamentarzysty i rozmawialiśmy o tym na początku kampanii wyborczej, że Klaudia Jachira ma do wyboru: albo zostanie parlamentarzystką, albo będzie artystką. Łączenie obu funkcji się nie uda.

Tak i pan nawet mówił po jednym z happeningów, że ona, skoro przeprosiła to temat zamknięty, ale już na pewno nie będzie sięgała po symbolikę państwową, wojskową i narodową. I co teraz?