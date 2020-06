"Nie dopuszczam możliwości podnoszenia podatków ani ograniczenia 500+" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM kandydat w wyborach prezydenckich Mirosław Piotrowski. Podkreślił, że jego zdaniem trzeba obniżyć podatki do 15 proc. "Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to chciałbym iść drogą Luksemburga, gdzie duże firmy płacą 1-2 proc. podatku" – dodał. Pytany o służbę zdrowia stwierdził, że należy „zalegalizować stan faktyczny” i kazać pacjentom dopłacać za wizyty u lekarza. "W konstytucji jest zapisane, że mamy bezpłatną służbę zdrowia, ale to jest jak z Yeti - wszyscy wiedzą, że jest, ale nikt nie widział" – powiedział.

Były europoseł był także pytany o kwestię sprzeciwu wobec eutanazji. W bardzo wielu dyrektywach oraz dokumentach znajdowała się aborcja i za chwilę pojawiała się eutanazja i to tak jest, i w Belgii i w Holandii, że można już zabijać dzieci 12-letnie i starsze osoby - mówił.

Podkreślił, że obecnie nie widzi w Polsce ugrupowań, które miałyby zapisane wprowadzenie eutanazji w swoich programach. Ale widzę siły, które mają w Europie koalicjantów, którzy opowiadają się za eutanazją, na przykład Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe czy SLD podpisują się pod takimi hasłami, jak "prawo do godnej śmierci" i w tym uczestniczą. To jest anonimizowanie zbrodni. Za chwilę te osoby, skoro są w koalicji z takimi partiami, wprowadzą to w Polsce - twierdził.

Jeśli zgodzimy się, że w którymś momencie możemy zabić człowieka, to ta granica się poszerza. I to nic, że te siły polityczne nie mają tego w swoim programie, one chcą to wprowadzić - zaznaczył.