"3 tys. zł za tonę węgla, który służy do ogrzewania i w dużej części do gotowania posiłków, dla gospodarstw indywidualnych - to jest zabójstwo, to jest nie do przeskoczenia cena" - mówi Piotr Woźniak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. "Potrzebna jest przyzwoita definicja ubóstwa energetycznego. W państwach unijnych, które są cywilizowane, np. w Wielkiej Brytanii i we Francji - definiuje się to jako 10 procent dochodów dyspozycyjnych. Czyli jeżeli 10 proc. pieniędzy, które ma gospodarstwo domowe, jest wydawane na potrzeby grzewcze, energię (...) - to taka rodzina jest kwalifikowana jako zubożała energetycznie i podlega wsparciu" - dodaje były minister gospodarki i były prezes PGNiG. I ocenia: "Wątpię, czy manipulacja cenowa na rynku odniesie skutek. Stąd jest tylko krok do reglamentacji, która zawsze jest katastrofą: czy to dotyczy butów, łyżwiarstwa figurowego czy węgla. Reglamentacja jest końcem systemu wolnorynkowego".

Piotr Woźniak / Darek Delmanowicz / PAP

Piotr Woźniak: 3 tys. za tonę węgla to zabójstwo. To cena nie do przeskoczenia

Gdyby import paliw nie był objęty sankcjami, to byłaby katastrofa, bo Federacja Rosyjska zalewałaby Europę, jak do tej pory, gotowymi paliwami, które są w bardzo konkurencyjnej cenie. Ta wieloletnia taktyka FR polegająca na tym, że się gotowe paliwa oferuje w niskiej cenie, doprowadziła od rozkładu przemysłu rafineryjnego w Europie - mówił Piotr Woźniak w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Były minister gospodarki twierdzi też, że Polska ma wystarczające złoża węgla, żeby zaspokoić własne potrzeby energetyczne. Zasobów węgla energetycznego przyzwoitej jakości mamy w złożach 3,6 mld ton przy produkcji rocznej rzędu 50 mln ton - mówił Woźniak. Jego zdaniem na przeszkodzie w wydobyciu może stanąć rozporządzenie Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, które nakazuje zamknięcie od 1 stycznia 2024 r. wszystkich stacji odmetanowania. To, zdaniem Woźniaka, wyrok dla kopalni na Górnym Śląsku. Każda z tych kopalń ma trzeci albo czwarty stopień zagrożenia metanowego. Przy zamknięciu wszystkich tych stacji odmetanowania, żaden kierownik ruchu, żaden szef kopalni nie pośle ludzi na dół. Moment zamknięcia stacji odmetanowania oznacza, że górnośląskie zagłębie węglowe staje - przekonywał były minister gospodarki.

Paweł Balinowski, RMF FM: Dzień dobry, ze mną jest Piotr Woźniak - były minister gospodarki, były prezes PGNiG. Kłaniam się, panie ministrze.

Piotr Woźniak: Dzień dobry.

Panie ministrze. Przed chwilą słyszeliśmy o dopłatach dla sprzedawców węgla. Jeden z tych sprzedawców powiedział naszemu reporterowi: "To dobrze, że państwo reaguje". Dobrze że państwo reaguje właśnie w ten sposób - dopłacając sprzedawcom węgla?

Sposób reakcji jest bardzo ważny. Brakuje u nas w systemie prawnym i w regulacjach, bo rozumiem, że to system regulacyjny został uruchomiony i jakkolwiek powinien wyglądać, jak to kto rozumie - to jest zupełnie inna rzecz. No ale jest. Mianowicie regulacji, której brakuje, to jest regulacja dotycząca definicji tzw. ubóstwa energetycznego. To się po angielsku nazywa "energy poverty" i dotyczy głównie ciepłownictwa. Jest to wprowadzane za pomocą różnych manewrów do prawodawstwa unijnego, ale nie unijnego na poziomie unijnym - tylko poszczególnych krajów.

To ubóstwo energetyczne w Polsce jak się przedstawia? I jak wpływa na nie ta cena węgla - 3 tys. złotych za tonę?

Katastrofalnie oczywiście. 3 tysiące złotych za tonę węgla, który służy do ogrzewania i jest w bardzo dużej części do gotowania posiłków, dla gospodarstw indywidualnych - to jest zabójstwo, to jest cena nie do przeskoczenia. To rzeczywiście będą uszczuplane dochody w innych miejscach. Czyli wydatki.

No to ile osób może wpłynąć....

O nie, tak to nie jestem w stanie tego policzyć. Ale właśnie do tego zmierzam. Potrzebna jest przyzwoita definicja ubóstwa energetycznego. W państwach unijnych, które są cywilizowane, a nie wszystkie są - np. w Wielkiej Brytanii albo we Francji - definiuje się to jako dziesięć procent tzw. dochodów dyspozycyjnych. Jeżeli ponad dziesięć pieniędzy, które ma gospodarstwo domowe - tu się liczy wszystkich, którzy są w gospodarstwach domowych - jest wydawane na potrzeby grzewcze, energii elektrycznej, ogrzewania, na energię... Różnie jest z paliwami płynnymi do pojazdów, ale powiedzmy, że przede wszystkim energia elektryczna i i ciepło - to wtedy taka rodzina czy gospodarstwo domowe jest kwalifikowane jako...

Wtedy można mówić o ubóstwie energetycznym.

...jako zubożałe energetycznie i ono podlega różnego typu wsparciu. Różnego typu mechanizmom wsparcia.

Tej definicji w polskim systemie prawnym nie ma?

Nie ma.

To jest przeszkoda w sprawnej reakcji?

Przeszkód jest dużo więcej. Natomiast od tego należałoby zacząć moim zdaniem - tak jak się to robi, jak mówię, w krajach, które się parają z tym problemem, bo nie tylko w Polsce.

Ale to chyba wymaga szybkiej reakcji - ta sytuacja, którą mamy. Rząd mówi o dopłatach do węgla, o zamrażaniu cen. No takie rozwiązania mogą chociaż doraźnie pomóc tym, którzy są zagrożeni właśnie tym ubóstwem energetycznym, o którym pan mówi?

Tych zagrożonych rzeczywiście będzie spora grupa - albo jeśli policzyć według takich kryteriów jak w innych krajach, to będzie duża grupa, to będzie szło w miliony... Natomiast, czy manipulacja cenowa na rynku odniesie skutek? To ja, szczerze mówiąc, wątpię - dlatego że mamy złe, dość przykre doświadczenia - jeszcze z nieodległych czasów, dotyczące interwencji w ceny. Stąd jest tylko krok do reglamentacji, która zawsze jest katastrofą. Zawsze: czy to dotyczy butów czy to dotyczy łyżwiarstwa figurowego czy węgla. Tak samo kończy się katastrofą. Reglamentacja jest końcem systemu wolnorynkowego. To jest może mniejsze zmartwienie, nie wszystkim to przemawia do wyobraźni. Natomiast to jest koniec normalnego rynku.



