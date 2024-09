Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM i internetowym Radiu RMF24.

Padną pytania o to, jaki jest w tej chwili stan stosunków polsko-ukraińskich po kontrowersyjnych wypowiedziach szefa MSZ w Kijowie, Dmytro Kułeby? Dlaczego Ukraina nie godzi się na ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej?

Pawła Kowala zapytamy też o to, co polskie władze robią, by uwolnić Andrzeja Poczobuta, więzionego przez reżim Łukaszenki na Białorusi.

Z posłem KO porozmawiamy także o problemach koalicji rządzącej i kandydatach w wyborach prezydenckich.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!