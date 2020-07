"Te wydarzenia, które są organizowane przez komitet wyborczy, jeżeli w nich bierze udział również pan premier, nie jako premier rządu RP, tylko jako Mateusz Morawiecki, członek partii Prawo i Sprawiedliwość, one oczywiście będą włączone w sprawozdanie finansowe. Jeżeli wręcza promesy dla samorządów, które są promesami dotyczącymi dofinansowania przez rząd, to wtedy są to obowiązki premierowskie" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, pytany o ostatnią aktywność premiera Mateusza Morawieckiego i jego zaangażowanie w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. "Żadnych działań premierowskich w rozliczeniu kampanii nie będzie. Będą tylko działania komitetu wyborczego. Tak jest zawsze" - dodał.

